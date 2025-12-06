Messi đá chung kết MLS Cup - bước ngoặt cho bóng đá Mỹ

Từ lúc Lionel Messi đứng trước quả đá phạt hàng rào trong ngày ra mắt Inter Miami, giải nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ có lại cơ hội chứng kiến lượng khán giả khổng lồ ở chung kết MLS Cup 2025 tối nay.

Ngày 22/7/2023, trong trận ra mắt cùng Inter Miami, Messi đã làm người hâm mộ tại sân Fort Lauderdale mãn nhãn. Anh lập siêu phẩm đá phạt hàng rào ở phút 90+4, cũng là bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đại diện Cruz Azul của Mexico ở Leagues Cup. Ngay lập tức, siêu sao Argentina đưa MLS lên ánh đèn sân khấu toàn cầu, biến sự kiện "Messi ở MLS" thành một chủ đề đầy hứa hẹn. Qua hơn hai năm, xét ở nhiều khía cạnh, anh đã giúp bóng đá Mỹ được toại nguyện.

Thời gian của Messi trong màu áo hồng phấn đến nay là một thành công không thể phủ nhận về mặt thương mại. Anh viết lại những điều tưởng chừng không thể đối với một VĐV chơi "bóng đá" trên đất Mỹ. Chiếc áo số 10 Miami của anh bán chạy nhất thế giới. Giá trị đội bóng chủ sân Chase vượt mốc 1 tỷ USD. Và Messi cũng giúp các cầu trường khắp Bắc Mỹ cháy vé.

Messi đá phạt góc trong một trận MLS cùng Inter Miami trên sân nhà Chase, Miami. Ảnh: AFP

Nhưng dù Messi thành công rực rỡ đến đâu cùng Miami, MLS vẫn chưa thể khai thác triệt để sức hút của anh, bởi phần lớn các trận đấu có sự hiện diện của thủ quân tuyển Argentina được phát sóng thông qua dịch vụ MLS Season Pass của Apple TV. Nhờ Messi, nhiều gói đăng ký đã được bán, nhưng việc tiếp cận khán giả Mỹ đại chúng vẫn là bài toán nan giải.

Vì vậy, chung kết Cup MLS 2025 có thể là trận quan trọng nhất lịch sử giải đấu.

Lịch sử thể thao Mỹ từng chứng kiến ngôi sao trẻ Caitlin Clark của làng bóng rổ tạo ra sức hút khổng lồ, đẩy mạnh lượng khán giả truyền hình và tăng trưởng thương mại cho giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA).

Với việc chung kết Cup MLS 2025 được phát sóng miễn phí trên nền tảng truyền hình mặt đất Fox, giải đấu đang có cơ hội sở hữu "thời khắc Caitlin Clark" của riêng mình. Thực tế đến nay, chỉ một vài trận đấu của Messi được phát bên ngoài nền tảng thu phí của Apple.

Những tin tức gần đây cho thấy MLS sẽ điều chỉnh lại thỏa thuận với Apple, cụ thể là đáo hạn sớm hơn 3,5 năm so với dự kiến: từ cuối 2032 xuống còn hè 2029. Điều này vô tình trở thành áp lực đối với MLS, khi giải đấu buộc phải cho thấy khả năng thu hút lượng người xem đáng kể của họ. Messi tái ngộ ngôi sao Đức Thomas Muller chính là thời cơ trong mắt những nhà tổ chức.

Clark từ khi còn chơi ở cấp độ đại học (NCAA) đã biến các trận ở giải đấu 2024 trở thành hiện tượng truyền hình, với kỷ lục 18,9 triệu khán giả xem chung kết, vượt trận chung kết nam tới 4 triệu người. Các trận Final Four và Elite Eight cũng vượt mốc 10 triệu khán giả.

Catlin Clark trong màu áo Indiana Fever tại WNBA 2025. Ảnh: Fever WNBA

Mùa đầu tiên của cô ở WNBA giúp ESPN đạt lượng người xem trung bình kỷ lục tới 1,2 triệu, tăng 170% so với năm trước đó. Những con số ấy đã mang về nguồn doanh thu mới quan trọng cho WNBA, và khán giả tiếp tục ở lại. Năm 2025, dù chỉ chơi 13 trận, Clark vẫn giúp ESPN đạt mùa xem cao nhất lịch sử với trung bình 1,3 triệu.

Khả năng tạo ra lượng fan mới của Clark, cùng một WNBA hấp dẫn chính là công thức giữ người hâm mộ ở lại. Đây chính là mô hình kinh doanh mà MLS mong muốn sao chép.

Khi Messi mới sang MLS, Apple mang đến đề nghị tốt nhất, nhưng không khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu giải nhà nghề Mỹ chấp nhận một hợp đồng ngắn hạn đến World Cup 2026, ít tiền hơn, với ESPN, Fox và Univision. Theo hướng đó, có thể Messi đã mang về những con số mơ ước như của Clark, ngay trong các năm 2023 và 2024.

Ban lãnh đạo MLS nhận thấy đến lúc cần phải thay đổi, bởi giải đấu cần lượng người xem qua truyền hình lớn hơn để có lợi thế đàm phán khi kiếm tài trợ. Họ cũng biết rõ cần chi nhiều hơn để tạo ra sức hút và cạnh tranh trên toàn cầu, mà doanh thu truyền thông chính là nguồn sống của việc tăng chi đó.

Cam kết dài hạn với Apple đã "nhốt" tham vọng đó sau những gói dịch vụ trả tiền, khiến việc tìm kiếm khán giả trở nên khó khăn. MLS Cup 2024 là ví dụ. Trận chung kết khi ấy diễn ra trùng thời điểm với chung kết bóng bầu dục đại học SEC, lượng khán giả giảm 47%, chỉ đạt trung bình 468.000 người xem. Năm 2023, con số này vẫn còn là 890.000, còn 2022 – năm cuối của hợp đồng truyền thông cũ – đạt tổng cộng 2,155 triệu trên Fox và Univision.

Trận chung kết MLS Cup 2025 sẽ được phát sóng trên hai nền tảng, Apple TV và FOX. Ảnh: MLS

Năm nay, chung kết MLS Cup sẽ diễn ra lúc 14h30 giờ miền Đông nước Mỹ, giúp cuộc so tài giữa Messi và Muller tránh được cuộc đối đầu "lành ít dữ nhiều" với chung kết SEC - bắt đầu lúc 16h, tức chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc tại Fort Lauderdale.

Điều này có nghĩa, Messi sẽ có cơ hội mang về lượng khán giả mới cho một trận chung kết hứa hẹn rất đáng xem. Đối thủ Vancouver Whitecaps của Miami đã làm nên một trong những hành trình đẹp nhất MLS mùa này. Trận bán kết miền Tây giữa họ với Los Angeles FC của Son Heung-min thuộc hàng kinh điển mùa giải.

Chiến thắng áp đảo trước San Diego FC ở chung kết miền Tây sau đó giúp Vancouver đoạt vé vào chung kết tổng, hứa hẹn tạo nên trận quyết định MLS Cup đáng mong chờ. Ngoài khao khát đoạt cup, Inter Miami còn muốn đòi nợ, vì từng thua Vancouver chung cuộc 1-5 qua hai lượt bán kết CONCACAF Champions Cup hồi tháng 5 năm nay.

Inter Miami hiện chơi thứ bóng đá hay nhất dưới thời Javier Mascherano, và Messi vẫn đang ở trạng thái tốt nhất. Anh ghi 27 và kiến tạo 22 bàn trong 24 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho đội, trong đó có 6 bàn và 7 kiến tạo chỉ trong 6 trận playoff.

Một chiến thắng sẽ củng cố di sản sân cỏ của Messi tại MLS, còn một lượng khán giả truyền hình khổng lồ có thể mang về sẽ khẳng định sức ảnh hưởng ngoài sân cỏ của anh. Thời gian còn lại của "con gà đẻ trứng vàng" Messi không còn nhiều, và những ông chủ MLS cần phải tranh thủ.

Hoàng Thông tổng hợp