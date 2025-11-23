Nghị sĩ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu 'xé nát MAGA'

Là người thúc đẩy công bố hồ sơ Epstein ngay từ những ngày đầu, nghị sĩ Khanna đã thành công trong việc thông qua đạo luật khiến phong trào MAGA bị "xé nát".

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về việc công bố hồ sơ Jeffrey Epstein kết thúc hôm 18/11 với 427 phiếu thuận, một phiếu chống. Thượng viện sau đó cũng nhất trí nhanh chóng phê chuẩn dự luật mà không cần bỏ phiếu thủ công để chuyển thẳng tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump ký. Ông Trump ngày 19/11 thông báo đã ký thông qua đạo luật.

Theo hãng thông tấn AFP, Tổng thống Trump trước đó phản đối việc công bố hồ sơ Epstein, song ông đổi ý khi nhận thấy rõ rằng phần lớn thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện không ủng hộ mình về vấn đề này. Và cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật công bố hồ sơ Epstein là kết quả của một nỗ lực không ngừng nghỉ do nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna thúc đẩy nhằm thuyết phục các đồng nghiệp Cộng hòa đứng về phía mình.

Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, một nhóm nạn nhân của tỷ phú ấu dâm Epstein, ngồi cùng nhau tại phòng trưng bày Hạ viện, đã vỗ tay và các đảng viên Dân chủ hưởng ứng. Một số đảng viên Cộng hòa cũng vỗ tay, trong lúc nghị sĩ Khanna đứng giữa phòng, chứng kiến thành quả công việc của mình.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Sau cái chết của Epstein, các nhà điều tra đã thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu về mối quan hệ giữa tỷ phú ấu dâm này với nhiều chính trị gia, tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất xuất hiện trong hồ sơ là ông Trump.

Hạ nghị sĩ Ro Khanna phát biểu tại Cleveland hồi tháng 4. Ảnh: AP

Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản. Tổng thống Mỹ phủ nhận từng đến dinh thự của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgin, nơi diễn ra các hành động phạm tội.

Ông khẳng định không biết về các hành vi sai trái của Epstein, song vụ án từ lâu đã là mảnh đất màu mỡ cho thuyết âm mưu ở Mỹ, đặc biệt là trong giới cánh hữu và phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), vốn là nền tảng ủng hộ nhiệt thành của ông Trump. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, các thành viên MAGA tìm cách chĩa mũi dùi công kích về phía đảng Dân chủ, với lý do cựu tổng thống Bill Clinton từng quen biết Epstein.

Trong khi đó, những người tự do lại nhắm vào tình bạn lâu năm của tỷ phú ấu dâm với ông Trump, cũng như việc Epstein tự tử trong tù trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump tuyên bố nếu chiến thắng, ông sẽ công bố thêm tài liệu về vụ án Epstein, trong đó có cả cái gọi là "danh sách khách hàng", ám chỉ những người đã đến thăm một hòn đảo của tỷ phú.

Cam kết này đã khiến những người ủng hộ ông Trump thuộc MAGA tin rằng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông sẽ công khai những "tội ác tày trời" của giới tinh hoa ở Washington nhắm vào trẻ em.

Niềm tin của họ càng được củng cố sau khi ông Trump đắc cử và tân Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tuyên bố sẽ công khai tất cả hồ sơ Epstein như cam kết tranh cử của ông Trump, đồng thời chỉ trích chính quyền Biden che giấu nhiều thông tin liên quan đến vụ án.

Những người nhiệt thành nhất trong phong trào MAGA đã ca ngợi nỗ lực của bà Bondi. Nhưng họ sớm thất vọng khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi tháng 2 chỉ công bố khoảng 100 trang tài liệu "Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1", với hầu hết nội dung trùng với những gì đã được tòa án giải mật hồi năm 2024.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn khi Bộ Tư pháp và FBI từ chối công bố loạt tài liệu tiếp theo, trong khi ông Trump lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Bondi, nói rằng "hồ sơ Epstein" là trò lừa bịp của đảng Dân chủ vì mục đích chính trị. Ông cũng kêu gọi các thành viên MAGA "đừng lãng phí thời gian và công sức cho Jeffrey Epstein, kẻ chẳng ai quan tâm".

Ảnh chụp Jeffrey Epstein trong hồ sơ cảnh báo tội phạm tình dục năm 2013 tại Cơ quan Thực thi Pháp luật bang Florida. Ảnh: AFP

Nhưng nhiều thành viên MAGA vẫn rất quan tâm đến vấn đề này, trong đó có nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, người từng là đồng minh trung thành của ông Trump. Bà Greene đã chỉ trích mạnh mẽ việc Tổng thống Trump không công bố hồ sơ Epstein, cho rằng điều này gây tổn hại cho MAGA, phong trào Cộng hòa dân túy mà ông Trump đã nỗ lực xây dựng.

Với một nghị sĩ Dân chủ như Khanna, ông tham gia vào vụ hồ sơ Epstein vì tin rằng đây là một cách khác để tấn công tầng lớp tinh hoa, những người mà ông thường đi khắp đất nước để nói về việc họ đã chuyển việc làm ra nước ngoài và quay lưng với chính cộng đồng của mình.

Ông trở nên quyết liệt hơn sau khi gặp các nạn nhân mà ông mô tả là làm trào dâng những cảm xúc "kinh hoàng". Họ tìm đến ông kể câu chuyện của mình, nỗi dằn vặt, nỗi đau khi trở thành nạn nhân tình dục và mong muốn hồ sơ Epstein được công bố để ít nhất thế giới biết về điều họ đã trải qua.

"Nếu tôi gặp các nạn nhân vào năm 2019 hoặc 2020, tôi đã lên tiếng mạnh mẽ hơn dưới chính quyền Biden", ông nói.

Khanna cũng giận dữ khi chứng kiến việc những tỷ phú, với tiềm lực tài chính và mối quan hệ, có thể tạo ra một "đảo hiếp dâm" để thỏa mãn nhu cầu bản thân rồi sau đó che giấu hành vi tội ác bằng tiền.

Khi bắt tay vào xây dựng "Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein", Khanna đã tìm cách xích lại gần Greene, người mà ông gần như không quen biết trước đây nhưng chưa bao giờ chỉ trích trên mạng xã hội.

Trong quá trình này, Khanna nhận được cái nhìn ái ngại từ một số đồng nghiệp. Nhiều người hỏi ông tại sao không tập trung vào những vấn đề như chi phí sinh hoạt hay chi phí y tế, song Khanna vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Ông cũng cẩn thận tìm cách thuyết phục hạ nghị sĩ Colorado Lauren Boebert ký vào bản kiến nghị giải thoát nhằm đưa dự luật công bố hồ sơ Epstein lên bỏ phiếu trực tiếp tại Hạ viện.

Thomas Massie, nghị sĩ Cộng hòa đồng bảo trợ cho dự luật công bố hồ sơ Epstein, kể rằng Boebert từng nói sẽ ký vào bản kiến nghị nếu không phải xếp hàng chờ, nên Khanna đã lấy bản giấy từ một đồng nghiệp đảng Dân chủ tại Hạ viện và để bà trực tiếp bước lên ký.

Khanna lâu nay được biết đến là người xông xáo, thích vị trí trung tâm trong các câu chuyện và sẵn sàng xuất hiện trên mọi nền tảng truyền thông. Điều này giúp ông có mối quan hệ rộng để quảng bá bản thân và các ý tưởng, từ Steve Bannon, chủ chương trình podcast ủng hộ MAGA, đến Bill Kristol, người luôn phản đối Tổng thống Trump, hay cựu bộ trưởng tài chính Larry Summers.

"Nếu truyền thông không chú ý, dự luật sẽ không bao giờ được đưa ra bỏ phiếu", ông nêu lý do nỗ lực của mình được thúc đẩy tại Hạ viện.

Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật lại ghi nhận công lao của Khanna.

"Phải có anh ấy ở phía đó và tôi ở phía bên này, cùng với mối quan hệ công việc của chúng tôi trước đây, mới có thể làm được việc đó", ông Massie nói tại Đồi Capitol hôm 18/11. "Cơ hội thành công của chúng tôi ban đầu chỉ khoảng 4% nhưng chúng tôi đã thành công. Vì vậy, tôi có chút ngạc nhiên, bởi tôi đã quen với việc đấu tranh rồi thất bại".

Massie và Khanna có mối quan hệ từ nhiều năm trước, khi cùng nhau xây dựng đạo luật về việc chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Arab Saudi trong cuộc chiến ở Yemen.

"Tôi nghĩ Ro Khanna là người thực sự tài giỏi. Ông ấy đấu tranh cho công lý. Ông ấy đứng về phía đúng của lịch sử", Haley Robson, một nạn nhân trong vụ Epstein, nói sau cuộc bỏ phiếu.

Khanna không che giấu niềm tin rằng chiến thắng mới nhất này chứng minh ông nên được xem xét nghiêm túc như một lãnh đạo đảng và thậm chí có thể là ứng viên cho cuộc đua tổng thống năm 2028. Theo hạ nghị sĩ, cuộc bỏ phiếu minh chứng cho tâm thế sẵn lòng đối thoại cũng như giá trị của các mối quan hệ lâu dài giữa ông với phe Cộng hòa.

"Tôi không giấu giếm việc muốn trở thành người góp phần định hình tương lai đảng Dân chủ tại đất nước này. Tôi không giấu giếm sự thật rằng tôi tin mình có tầm nhìn kinh tế tốt nhất cho quốc gia", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước cuộc bỏ phiếu.

Theo Khanna, việc lôi kéo thành công phe MAGA tham gia vào nỗ lực công bố hồ sơ Epstein là minh chứng rõ nhất cho thấy ông thực sự có khả năng làm tốt công việc.

"Đây là bằng chứng xác thực rằng chúng ta cần thực sự tìm ra cách đưa những cử tri MAGA bất mãn vào liên minh của mình, rằng chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào việc công kích một hệ thống đã gây tổn hại cho người Mỹ và đưa ra một thông điệp gieo hy vọng về cách chúng ta giúp đỡ họ, hơn là chỉ chế nhạo ông Donald Trump", Khanna nói.

Nữ nghị sĩ Cộng hòa Greene, tiếng nói quan trọng trong việc hỗ trợ Khanna thông qua đạo luật công khai hồ sơ Epstein, cho rằng cuộc đấu tranh để đạt được điều này đã "xé nát nền tảng MAGA". Tổng thống Trump sau đó chỉ trích quyết liệt Greene, gọi bà là "kẻ phản bội", khiến bà thông báo sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2026.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)