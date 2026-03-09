Nghị sĩ Cộng hòa: 'Khi Iran sụp đổ, Mỹ sẽ kiếm bộn tiền'

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng chiến dịch của Mỹ tại Iran là "khoản đầu tư đáng tiền", có thể xóa bỏ mọi mối đe dọa với Eo biển Hormuz.

"Đây là khoản tiền đáng bỏ ra nhất từ trước đến nay", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, trả lời trong cuộc phỏng vấn ngày 9/3 với Fox News, khi được hỏi về chi phí gần một tỷ USD một ngày cho chiến dịch tấn công Iran.

Phóng viên Maria Bartiromo của Fox News còn nêu thêm rằng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch, giá dầu đã tăng 27% trong một tuần và Lầu Năm Góc đang đề nghị quốc hội chi thêm 50 tỷ USD cho hoạt động quân sự chống lại Iran. Tuy nhiên, Graham cho rằng đó là "khoản đầu tư rất hời" nếu Mỹ có thể lật đổ được chế độ ở Iran và lập nên một chính quyền "thân thiện hơn".

"Khi chế độ Iran sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, và chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền. Sẽ không còn ai dám đe dọa Eo biển Hormuz nữa. Tổng thống Trump đang cứu thế giới khỏi hỗn loạn thực sự", ông Graham nói.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu tại sự kiện ở Đức, ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ ra Venezuela và Iran nắm 31% trữ lượng dầu mỏ thế giới. "Mỹ sẽ có quan hệ đối tác với những bên nắm giữ lượng dầu mỏ này. Đây sẽ là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư hời", ông nói.

Chiến sự Iran bùng phát từ ngày 28/2 và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng loạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng ở Trung Đông hứng thiệt hại.

Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua eo biển. Hoạt động quân sự khiến các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường đi qua Hormuz, khiến giá dầu thế giới leo thang.

Các quan chức Mỹ cho rằng họ có thể hạ nhiệt giá dầu bằng cách tấn công dữ dội nhằm triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đây được coi là thách thức rất lớn với Mỹ, bởi địa hình ven biển của Iran rất hiểm trở, dễ trở thành nơi phóng UAV bí mật, trong khi đối phương khó phát hiện và tấn công.

Ông Graham cũng cho biết Mỹ đang yêu cầu các nước Vùng Vịnh tham gia không kích Iran. "Họ cũng bị Iran tấn công. Chúng ta bán cho họ vũ khí và Iran đang tấn công họ. Mỹ sẽ không đến Trung Đông để chiến đấu một mình". Các quốc gia Vùng Vịnh chưa lên tiếng về tuyên bố này.

Đức Trung (Theo FOX News, AP, Washington Post)