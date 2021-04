Nghị sĩ cam kết đảm bảo an ninh cho người Việt tại Mỹ

Nghị si Joaquin Castro trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc về tình trạng kỳ thị người gốc Á, cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc chiều 12/4 có cuộc trao đổi trực tuyến với nghị sĩ bang Texas Joaquin Castro thuộc đảng Dân chủ, đồng Chủ tịch Nhóm ASEAN của Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Tiểu ban Phát triển quốc tế, các tổ chức quốc tế và tác động xã hội của kinh doanh toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Nghị sĩ Joaquin Castro tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 10/3. Ảnh: Reuters.

Nghị sĩ Castro chia sẻ quan ngại với tình trạng gia tăng bạo lực và kỳ thị người gốc Á, cam kết nỗ lực để bảo đảm an ninh, an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt tại Mỹ như Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Mỹ đẩy nhanh hơn nữa hỗ trợ các nước Đông Nam Á tiếp cận vaccine Covid-19, hợp tác với Việt Nam về chuyển giao công nghệ, cấp phép sản xuất vaccine. Ông Castro cũng khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan chính quyền về đề nghị hai nước tiếp tục duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng để giải quyết các vấn đề còn khác biệt, trong đó có điều tra theo Điều khoản 301.

Ông đánh giá cao việc nghị sĩ Joaquin Castro cùng nghị sĩ Ann Wagner đã giới thiệu Dự luật Chiến lược Đông Nam Á. Ông cũng đề nghị nghị sĩ Castro ủng hộ thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ, trong đó có việc Mỹ dự các Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ và Thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Đại sứ đề nghị Mỹ quan tâm, dành nhiều nguồn lực hơn nữa để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Mekong - Mỹ, xây dựng thêm mạng lưới bạn bè, đối tác ủng hộ hợp tác Mekong tại quốc hội Mỹ.

Ông Ngọc đánh giá cao lập trường của Mỹ về duy trì các nguyên tắc căn bản để bảo đảm trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và ủng hộ các quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông. Về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông thời gian gần đây, nhất là ở khu vực đá Ba Đầu và Sinh Tồn Đông, nghị sĩ Castro khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền của các nước khu vực, trong đó có Việt Nam.

