Nghi phạm đốt nhà người tình bị bắt

An GiangCãi vã khi khó khăn vì Covid-19, song Nguyễn Văn Dũng, 50 tuổi, cho rằng người tình yêu người khác nên ghen tức, tạt xăng đốt cả nhà bà này.

Ngày 9/9, Dũng bị Công an tỉnh An Giang bắt khi đang lang thang tại TP Long Xuyên.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú

Dũng làm nghề bán vé số, sống như vợ chồng với bà Nga (49 tuổi) tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Ở cùng họ là con gái và cháu ngoại của bà Nga.

Theo điều tra, hai tháng qua Dũng không thể đi bán vì giãn cách xã hội phòng chống Covid-19. Cuộc sống khó khăn, ông này và người tình thường xảy ra cãi vã. Nghi ngờ bà Nga có người đàn ông khác, Dũng nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 4/9, Dũng lấy chai nhựa mua 30.000 đồng xăng cất giấu. Tối hôm đó ông ta bỏ đi, đến rạng sáng hôm sau quay về khoá cửa ngoài, tạt xăng, phóng hoả rồi bỏ trốn.

Thức dậy phát hiện lửa cháy lớn, con gái bà Nga chạy ra mở cửa nhưng không được nên quay vào nhà ôm con trai 5 tuổi kêu cứu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: An Phú

Lúc này bà Nga chạy ra sau căn gác nhảy xuống đất (bị thương nhẹ) hô hoán nhờ mọi người cứu con và cháu ngoại. Người dân phá khoá, dập lửa và bắc thang giải cứu mẹ con bé trai.

Dũng được cho là đã thừa nhận tội, khai do nghen tức nên muốn phóng hoả sát hại cả nhà người tình. Công an tỉnh An Giang đang điều tra ông ta về hành vi Giết người.

An Phú