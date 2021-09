3 người thoát khỏi ngôi nhà nghi bị phóng hoả

An GiangCảnh sát tìm thấy nhiều chai xăng bị cháy dở sau khi bà Võ Thị Nga, 49 tuổi, cùng con gái và cháu ngoại thoát khỏi căn nhà cháy ở TP Châu Đốc.

Ngày 6/9, Công an tỉnh An Giang cho biết nghi can phóng hoả có thể là người đàn ông từng quan hệ tình cảm với chủ nhà. Nhiều trinh sát đã vào cuộc truy bắt nghi can, làm rõ dấu hiệu tội Giết người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: An Phú

Trước đó, rạng sáng 5/9, con gái bà Nga, 24 tuổi, phát hiện lửa cháy phía trước nhà. Chị tri hô, chạy ra mở cửa nhưng bất thành vì đã bị khoá bên ngoài.

Bà Nga chạy ra phía sau căn gác nhảy xuống đất, bị thương, hô hoán hàng xóm cứu con và cháu ngoại 5 tuổi đang kẹt bên trong. Người dân sau đó dùng búa phá khoá, dập lửa, bắc thang đưa 2 mẹ con cháu bé ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, ngoài các chai nhựa đựng xăng, cảnh sát tìm thấy nhiều vật chứng liên quan.

