Nghi phạm cưỡng hiếp trên tàu nói nạn nhân đồng thuận

MỹNghi phạm cưỡng hiếp trên tàu ở Pennsylvania nói rằng y nhận được sự đồng thuận của cô gái, trong khi nạn nhân khẳng định bị tấn công tình dục.

Fiston Ngoy, 35, nghi phạm vụ cưỡng hiếp cô gái trên chuyến tàu tuyến Market - Frankford ở khu vực Thượng Darby, hạt Delaware đêm 13/10, nói với cảnh sát rằng anh ta quen nạn nhân từ trước và đến bắt chuyện khi gặp cô ở trên tàu, theo bản khai mà tờ Philadelphia Inquirer có được hôm 18/10.

Fiston Ngoy, kẻ bị cảnh sát bắt sau vụ cưỡng hiếp một phụ nữ trên chuyến tàu ở bang Pennsylvania, Mỹ hôm 13/10. Ảnh: CNN.

Nạn nhân khai với cảnh sát rằng cô đã uống vài cốc bia sau giờ làm việc và lên nhầm chuyến tàu. Khoảng một phút sau, Ngoy cũng lên tàu.

Sau đó, Ngoy bắt đầu nói chuyện với cô, di chuyển đến gần chỗ ngồi bên cạnh cô và bắt đầu đụng chạm. Mỗi lần như thế, nạn nhân đều cố đẩy Ngoy ra. "Trong suốt thời gian này, nạn nhân rõ ràng đang vật lộn để tránh khỏi anh ta", cảnh sát cho hay. Cảnh quay từ camera giám sát trên tàu cho thấy Ngoy sàm sỡ người phụ nữ suốt 45 phút trước khi tấn công.

Ngoy sau đó cưỡng hiếp người phụ nữ. Nhiều hành khách chứng kiến nhưng không can thiệp.

Nghi phạm nói với các điều tra viên rằng anh ta và nạn nhân từng gặp nhau, cô gợi ý quan hệ tình dục và không phản kháng khi Ngoy làm vậy. Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định chưa bao giờ gặp Ngoy.

Ngoy, 35 tuổi, là người vô gia cư và không mang theo vũ khí khi tấn công nạn nhân. Hắn hiện bị giam tại nhà tù hạt Delaware.

Alexis Piquero, nhà tội phạm học tại Đại học Miami, cho rằng một số lý do có thể khiến hành khách trên tàu không can thiệp, như sợ thủ phạm trả thù và tin rằng ai đó sẽ can thiệp để cứu nạn nhân.

Timothy Bernhardt, quan chức Sở Cảnh sát khu vực Thượng Darby, cho biết các nhà điều tra đang cố xác định con số chính xác hành khách chứng kiến vụ tấn công. Bernhardt nói rằng không có tới hàng chục người, nhưng đủ để "tập hợp với nhau và làm điều gì đó".

Một số hành khách dùng điện thoại ghi lại vụ tấn công, song cảnh sát chưa xác nhận được thông tin này. Những người quay video có thể bị truy tố hình sự, nhưng "rất khó buộc tội những người chứng kiến mà không can thiệp".

Huyền Lê (Theo NY Post)