Vì sao hành khách không cứu cô gái bị cưỡng hiếp trên tàu?

Hành khách làm ngơ khi cô gái bị cưỡng hiếp trên tàu ở Pennsylvania có thể vì sợ bị trả thù hoặc nghĩ ai đó sẽ can thiệp.

Cô gái bị cưỡng hiếp trên chuyến tàu di chuyển về hướng tây tuyến Market - Frankford ở khu vực Thượng Darby, hạt Delaware đêm 13/10. Nhiều hành khách chứng kiến nhưng không ai can thiệp hay gọi báo cảnh sát.

Nghi phạm Fiston Ngoy đã ngồi xuống cạnh nạn nhân và cố chạm vào cô vài lần, Andrew Busch, phát ngôn viên Cơ quan Giao thông Đông Nam Pennsylvania (SEPTA), hôm 17/10 cho biết. Cô gái cố chống trả nhưng bất thành và bị hắn xé quần áo. Vụ tấn công xảy ra trong 8 phút.

Ngoy, 35 tuổi, là người vô gia cư và không mang theo vũ khí khi tấn công nạn nhân. Hắn hiện bị giam tại nhà tù hạt Delaware.

Một đoàn tàu di chuyển dọc theo tuyến Market - Frankford ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ năm 2016. Ảnh: AP.

Alexis Piquero, nhà tội phạm học tại Đại học Miami, cho biết một số lý do có thể khiến hành khách trên tàu không can thiệp, như sợ thủ phạm trả thù và tin rằng ai đó sẽ can thiệp để cứu nạn nhân.

"Chúng ta thực sự có trách nhiệm với nhau trong vai trò là một tập thể, bởi chúng ta không thể cứ luôn phụ thuộc vào cảnh sát. Chúng ta phải dựa vào nhau", ông nói.

Bằng cách mong chờ ai đó đứng ra giúp, "về cơ bản chúng ta đang phủi tay và trốn tránh trách nhiệm đó", Piquero nhấn mạnh. "Chúng ta cần một thế giới nơi mọi người sẽ làm điều đúng đắn khi thấy ai đó bị tấn công".

Timothy Bernhardt, quan chức Sở Cảnh sát khu vực Thượng Darby, từ chối cho biết có bao nhiêu hành khách chứng kiến vụ tấn công. Các nhà điều tra đang cố xác định con số chính xác. Bernhardt nói rằng không có tới hàng chục người, nhưng đủ để "tập hợp với nhau và làm điều gì đó".

Các nhà điều tra nhận được tin có một số hành khách dùng điện thoại ghi lại vụ tấn công, song cảnh sát chưa xác nhận được thông tin này.

Cảnh quay từ camera giám sát trên tàu cho thấy rõ ràng nhóm hành khách có cơ hội để can thiệp, Bernhardt cho hay. Những người quay video có thể bị truy tố hình sự, nhưng hiện chưa rõ những cáo buộc đó có thể là gì. Bang Pennsylvania không có luật cụ thể về tình huống này và sẽ "rất khó buộc tội những người chứng kiến nhưng không can thiệp".

SEPTA cho biết các vụ trộm cướp chiếm đa phần hành vi phạm tội trên tàu, nhưng tấn công công tình dục là rất hiếm. Cảnh sát cũng không được bố trí trên các toa tàu. Theo Busch, tuyến Market-Frankford chở khoảng 90.000 người mỗi ngày trong tuần.

