Nghi phạm ám sát Charlie Kirk từng có tương lai 'rất rộng mở'

Tyler Robinson, nghi phạm ám sát Charlie Kirk, từng có thành tích học tập xuất sắc tại trường cấp ba và được nhận xét có tố chất lãnh đạo, nhưng mọi cánh cửa dường như đã khép lại.

Tyler Robinson tưởng chừng như đang có một tương lai tươi sáng phía trước. Năm 2021, thanh niên đến từ Utah này đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh, giành được học bổng 4 năm tại Đại học bang Utah ở Logan. Mẹ của Robinson từng tự hào đăng lên Facebook video con trai bà đọc to lá thư nhà trường thông báo về học bổng.

Tyler Robinson trong một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ảnh: WSJ

4 năm sau, Robinson, 22 tuổi, trở thành nghi phạm ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ có ảnh hưởng, đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Sinh viên này được cho là đã trèo lên mái tòa nhà thuộc khuôn viên Đại học Utah Valley ở thành phố Orem, sử dụng khẩu súng trường kiểu cũ gắn ống ngắm để bắn một viên đạn vào cổ Kirk. Viên đạn trúng chỗ hiểm khiến Kirk qua đời sau đó.

Robinson nộp mình cho cảnh sát vào 22h ngày 11/9, sau chiến dịch truy lùng kéo dài của giới chức. Giới chức vẫn chưa xác định được động cơ của vụ ám sát và các điều tra viên đang tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy anh ta trèo lên mái nhà ngày hôm đó rồi bóp cò súng.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho hay một thành viên gia đình đã tiết lộ Robinson gần đây nhắc đến việc Kirk sẽ tổ chức một buổi tranh luận ngoài trời với sinh viên Đại học Utah Valley. Kirk thường xuyên tham gia những cuộc tranh luận như vậy, nơi anh đưa ra những luận điểm của phe bảo thủ như ủng hộ quyền sở hữu súng, chống lại quyền phá thai hay người chuyển giới.

"Robinson đã nói về lý do không thích Kirk cũng như những quan điểm của nhà hoạt động này", Thống đốc Cox nói, song không cung cấp thêm chi tiết.

Người nhà của Robinson khai với cơ quan điều tra rằng anh ta những năm gần đây bắt đầu quan tâm hơn tới chính trị. Giới chức cho biết họ tìm thấy khẩu súng nghi là hung khí gây án cùng vỏ đạn có khắc những thông điệp dường như chống phát xít. Theo hồ sơ điều tra, Robinson bị bắt với cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Anh ta không có tiền án tiền sự.

Tại hạt Washington ở thành phố miền nam Utah, nơi Robinson lớn lên, hàng xóm và bạn học mô tả anh là một thanh niên thông minh, trầm tính, lớn lên trong gia đình theo đảng Cộng hòa, đặc biệt quan tâm đến trò chơi điện tử, truyện tranh và các sự kiện thời sự.

Theo Keaton Brooksby, 22 tuổi, bạn học tại trường trung học Pine View, Robinson là học sinh khá trầm lặng, nhưng vào một ngày nọ, câu chuyện về vụ tấn công phái bộ Mỹ năm 2012 ở thành phố Benghazi, Libya, được nhắc đến trong bữa trưa tại trường, hầu như mọi người không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng Robinson lại rất chắc chắn.

"Cậu ấy kiểu như thuyết trình với chúng tôi toàn bộ sự việc", Brooksby nhớ lại. "Tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ trong đầu rằng đối với một người mới 14 tuổi, cậu ấy có quá nhiều thông tin về chuyện này".

Theo văn phòng bầu cử hạt Washington thuộc bang Utah, Robinson đăng ký bỏ phiếu tại bang này nhưng không ủng hộ đảng phái chính trị nào và chưa bao giờ tham gia bầu cử. Cha mẹ anh ta là thành viên đảng Cộng hòa, cả hai đều có giấy phép săn bắn. Các bức ảnh trên mạng xã hội do gia đình đăng trong nhiều năm cho thấy Robinson cùng hai người em trai thường tập bắn và tạo dáng với súng.

Adrian Rivera, 22 tuổi, người từng học cùng lớp nghề mộc với Robinson ở trường cấp ba, cho hay Robinson thường xuyên quanh quẩn ở khu vực dành cho thiếu sinh quân thuộc Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC) cùng với những học sinh khác quan tâm đến chương trình quân sự này. Không rõ anh ta có thực sự là thành viên của ROTC hay không.

Rivera nói rằng Robinson là một "fan cuồng" của Halo, Call of Duty cùng những tựa game bắn súng nổi tiếng khác.

Robinson tại ký túc xá Đại học bang Utah trong bức ảnh do mẹ anh ta đăng lên mạng xã hội hồi năm 2021. Ảnh: WSJ

Robinson dường như học rất giỏi khi còn là thiếu niên. Mẹ Robinson từng đăng một bức ảnh cho thấy anh ta tốt nghiệp cấp hai với điểm trung bình hoàn hảo. Trong một bài đăng khác trên Facebook vào tháng 8/2020, mừng con trai bước vào năm cuối cấp tại trường Pine View ở St. George, mẹ Robinson kể anh ta đã theo học 4 lớp trình độ đại học cũng như lớp Giải tích Nâng cao.

"Mẹ cảm thấy nhức đầu thay con, nhưng con rất phấn khích!" bà viết.

Robinson được Đại học bang Utah trao học bổng 32.000 USD. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ngôi trường cho hay anh ta chỉ học tại đây một học kỳ với chuyên ngành kỹ sư dự bị. Robinson từng là sinh viên năm ba trong chương trình học nghề điện tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie ở St. George, theo thông báo từ nhà trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Robinson dường như đang sống với ít nhất một người bạn cùng phòng trong khu chung cư ở St. George, cách nhà cha mẹ khoảng 10 phút lái xe. Cảnh sát cho biết họ đã lấy lời khai từ người bạn cùng phòng của Robinson và người này cho họ xem những tin nhắn sau vụ ám sát anh ta kể về việc đã để lại khẩu súng trường ở đâu đó và thay quần áo.

Một số hàng xóm tại khu chung cư nơi Robinson sống mô tả anh ta là người khá khép kín và hiếm khi ra khỏi nhà. "Cậu ta không nói chuyện với bất kỳ ai", Josh Kemp, 18 tuổi, người sống đối diện căn hộ của Robinson, cho biết. "Cậu ta và bạn cùng phòng lúc nào cũng bật nhạc ầm ĩ".

Oliver Holt, 11 tuổi, sống cách căn hộ của Robinson vài căn, cho biết tuần trước cậu đã gõ cửa từng nhà trong khu chung cư để hỏi xem mọi người có cần giúp việc vặt không vì cậu muốn kiếm tiền mua điện thoại mới. Khi gặp Robinson, Holt nói cậu cảm thấy khó chịu trước thái độ của anh ta.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE

"Anh ấy hành động rất lạ", Oliver kể. "Anh ấy trông có vẻ lo lắng, hồi hộp".

Jaida Funk, 22 tuổi, học cùng trường tiểu học và trung học với Robinson, cho biết cả hai người cùng nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của trường. Funk nói Robinson có mọi đặc điểm để trở thành "con cưng" của giáo viên, bởi luôn đúng giờ, lễ phép, chăm chỉ và thông minh.

"Cậu ta là kiểu người mà ngay cả khi không phải bạn bè, bạn cũng sẽ muốn rủ vào làm chung bài tập nhóm", cô kể. "Robinson là người chắc chắn luôn giành danh hiệu học sinh chuyên cần".

Theo lời Funk, Robinson rất đam mê máy tính. Anh ta không phải người nổi tiếng trong trường nhưng được mọi người quý mến.

"Nhìn cách cậu ta thể hiện bản thân và nói chuyện với mọi người xung quanh, tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ là một giám đốc điều hành hay một doanh nhân. Robinson có tố chất lãnh đạo", Funk nhận xét.

Nhưng mọi cánh cửa dường như đã khép lại với Robinson. Thống đốc Cox ngày 12/9 cho hay bang Utah sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc với người đã ám sát Kirk, và đây là bang đang áp dụng án tử hình.

"Chúng tôi sẽ đề nghị mức án tử hình. Tôi đang làm việc với công tố viên để đảm bảo điều đó", ông Cox cho hay.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, USA Today, AFP)