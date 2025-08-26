Nghỉ ốm 16 năm, giáo viên Đức kiện nhà trường khi bị yêu cầu đi khám

Một giáo viên người Đức nghỉ ốm liên tục trong 16 năm qua vẫn hưởng đủ lương đã kiện nhà trường khi bị yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh ốm.

Người giáo viên này, danh tính không được tiết lộ vì luật riêng tư của Đức, lần đầu tiên xin nghỉ ốm vào năm 2009 vì những vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trong 16 năm tiếp theo, cô nhiều lần gia hạn thời gian nghỉ phép trong khi vẫn nhận được toàn bộ lương từ cơ quan giáo dục của bang North Rhine-Westphalia ở phía tây nước Đức.

Theo truyền thông Đức, trường bắt đầu đặt câu hỏi về lý do cô vắng mặt kéo dài và yêu cầu đi kiểm tra sức khoẻ y tế. Theo hồ sơ tòa án nộp lên Tòa án Hành chính North Rhine-Westphalia, giáo viên này đã từ chối và đệ đơn kiện lên người sử dụng lao động của mình, cho rằng yêu cầu này là vô lý.

Vụ kiện dấy lên nhiều luồng tranh luận, khi việc cô giáo nghỉ ốm quá lâu mà không bị yêu cầu chứng minh tình trạng sức khỏe. Ảnh: DPA

Tòa án đã xử cô thua kiện và yêu cầu phải đồng ý khám sức khỏe để xác nhận tình trạng bệnh nếu muốn tiếp tục nghỉ ốm có lương, kèm khoản án phí 2.500 euro (gần 80 triệu đồng).

Vụ kiện bất thường này chỉ được công khai sau khi giáo viên thực hiện hành động pháp lý chống lại người sử dụng lao động của mình, đã khiến công đoàn giáo viên của tiểu bang phẫn nộ.

"Hành vi này như một cái tát vào mặt các đồng nghiệp của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp phải điều gì như thế này trong suốt sự nghiệp chuyên môn của mình. Đây là một hành vi tồi tệ", chủ tịch công đoàn giáo viên bang này nói với tờ Bild.

Ông cho biết hành vi của giáo viên này đặc biệt nghiêm trọng vì Luật lao động của Đức một mặt cấm trường học tìm người thay thế cô, trong khi các đồng nghiệp khác sẽ phải gánh vác khối lượng công việc cô ta bỏ lại.

>>Bị đuổi việc vì phản đối công ty lắp camera giám sát

Nhiều giáo viên ở nhiều tiểu bang của Đức được phân loại là "Beamte" - công chức nên có quyền được hưởng các gói phúc lợi hậu hĩnh, bao gồm quyền được nhận lương đầy đủ vô thời hạn khi nghỉ ốm.

Theo tờ Die Welt của Đức, bình quân giáo viên ở bang North Rhine-Westphalia thu nhập hơn 6.000 euro (190 triệu đồng) mỗi tháng. Điều này nghĩa trong 16 năm qua, cô giáo nghỉ ốm này có khoảng 72.000 euro mỗi năm mà không cần đi làm.

Trong suốt thời gian cô vắng mặt, từ năm 2009 trở đi, ước tính đã được nhà nước trả ít nhất khoảng một triệu euro (31 tỷ đồng).

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao trường lại để tới 16 năm mới yêu cầu cô giáo này nộp tài liệu chứng minh bị bệnh. Dù đã được lệnh tòa án yêu cầu đi khám sức khỏe nếu tiếp tục hưởng lương khi nghỉ làm, chưa có thông tin nào về việc cô giáo này đã thực hiện.

Trong một vụ kiện lao động hoàn toàn trái ngược, người lao động của tập đoàn Viễn thông lớn nhất nước Pháp lại kiện công ty vì trả lương cho mình suốt 20 năm mà không bắt làm bất cứ việc gì.

Năm 2020, một người đàn ông Pháp cũng kiện công ty vì công việc quá nhàm chán khiến anh ta cuối cùng bị trầm cảm. Anh thắng kiện và được bồi thường hơn 40.000 euro.

Hải Thư (Theo Telegraph)