Nghỉ lễ 17 ngày kiểu 'no dồn, đói góp'

Số ngày nghỉ trong năm 2024 là 17 ngày, nhưng tập trung cao điểm vào sáu tháng đầu năm.

"Số ngày nghỉ của chúng ta quá ít so với những nước xung quanh. Người lao động quanh năm làm việc quần quật, không có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động. Các ngành du lịch, dịch vụ cũng không tăng trưởng được mạnh do tình trạng no dồn đói góp. Những kỳ nghỉ lớn thì quá tải, phục vụ không xuể, còn lại quanh năm thì đìu hiu. Thị trường như vậy rất khó phát triển.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khoảng bốn tháng chỉ có một ngày nghỉ lễ duy nhất vào Tết Dương lịch, cho tới Tết Âm lịch mới lại có kì nghỉ đáng kể. Cần có chiến lược phân bổ ngày nghỉ lễ đều trong quãng thời gian cả năm để vừa giúp người lao động nghỉ ngơi, vừa thúc đẩy ngành du lịch dịch vụ phát triển. Nếu người ta có nhiều cơ hội nghỉ lễ trong năm thì sẽ không còn tình trạng đua nhau nghỉ tập trung trong một kì nghỉ lễ nữa".

Đây là nhận xét của bạn đọc có nickname Fool về số ngày nghỉ lễ trong năm. Theo lịch nghỉ lễ vừa công bố, công chức, người lao động có 17 ngày nghỉ trong năm 2024, gồm 11 ngày chính thức và 6 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào cuối tuần.

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Mạnh Tuấn lại cho rằng: "Mỗi nước sẽ có lịch nghỉ phù hợp với văn hóa cũng như hoàn cảnh cụ thể, ta không nên so sánh với những nước có nền văn hóa khác nhiều với chúng ta. Đặc biệt giữa giai đoạn kinh tế khó khăn này thì cho nghỉ quá nhiều cũng không thể kích cầu dịch vụ được, vì nhiều người không có tiền, nên họ sẽ không nghĩ tới việc du lịch hay tiêu xài mỗi dịp nghỉ lễ.

Đây là thời điểm chúng ta tập trung vào sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài. Nên cá nhân tôi rất đồng ý với lịch nghỉ lễ năm 2024".

Hữu Nghị tổng hợp

