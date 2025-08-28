Nghỉ làm do bão, người lao động có được hưởng lương?

Ngày nghỉ việc do thiên tai có được tính vào số ngày phép năm mà người lao động được hưởng hay không?

Do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị ngập úng nghiêm trọng, đi lại khó khăn.

Một số doanh nghiệp, trong đó có công ty nơi tôi làm việc đã thông báo cho toàn thể nhân viên được nghỉ làm nhằm đảm bảo an toàn và tránh rủi ro trong quá trình di chuyển.

Điều khiến tôi băn khoăn chính là quyền lợi về tiền lương trong thời gian nghỉ bất khả kháng này. Liệu công ty có nghĩa vụ phải trả lương cho người lao động hay không khi nguyên nhân nghỉ việc không xuất phát từ phía họ? Nếu công ty vẫn phải trả lương thì mức lương được tính toán dựa trên cơ sở nào?

Độc giả Thu Uyên

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn