Phó giám đốc nghỉ hưu sớm với 30 triệu đồng mỗi tháng

Ai nấy cũng tiếc nuối vì khi đang trên đà thăng tiến, tôi quyết định nghỉ việc sau 20 năm phấn đấu.

Tôi đang làm phó giám đốc của một chi nhánh trong một tập đoàn lớn. Những cuộc họp, những buổi liên hoan, những dự án, những kế hoạch cho công việc cứ chen nhau để rồi sau mỗi năm nhìn lại, thấy thời gian trôi đi quá nhanh.

Tính chất công việc của tôi trước đây phải điều hành mỗi khi sự cố xảy ra, vì vậy hàng năm tôi phải tính toán rất kỹ công việc, lựa chọn thời gian mới có thể đưa vợ con đi chơi được mấy ngày.

Thứ bảy, chủ nhật có khi cũng chỉ về quê được một chút, rồi luôn trong trạng thái sẵn sàng cho công việc. Vì có chút chức vụ, nên bao nhiêu cuộc liên hoan, tiếp khách mình đều phải có mặt, say sưa rồi sau mỗi cuộc vậy mình lại thấy tàn phá sức khỏe.

Gần đây, tôi đọc được một số bài viết một số tác giả nêu ra có nhiều tài sản, có thu nhập thụ động mà tôi nghĩ như vậy cũng là đủ lớn, nhưng lại không hài lòng với cuộc sống sau khi nghỉ hưu vì thấy mình không còn giá trị gì cho xã hội.

Tôi nghĩ mỗi người có một sự lựa chọn cho riêng mình nên tôi không đánh giá lựa chọn, suy nghĩ đó là đúng hay sai.

Đối với tôi, khi bước vào tuổi 40, một tuổi cũng đã đủ lớn để nhận định được hiện tại mình cần gì và mong muốn gì ở cuộc sống. Khi đã có tuổi, câu hỏi tại sao mình có mặt trên cuộc đời này và ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì.

Câu hỏi cứ càng ngày càng lớn và tôi muốn tìm ý nghĩa đó. Tôi đã sắp xếp cho mình một kế hoạch sẽ nghỉ hưu sớm, mở một công ty cũng liên quan đến công việc hiện tại, công việc chủ yếu tôi điều hành qua điện thoại, thỉnh thoảng xuống hiện trường kiểm tra tiến độ.

Gần một năm qua, công việc ngoài của tôi cũng cơ bản ổn, vì vậy tôi đã bỏ công việc đã gắn bó gần 20 năm. Cơ quan, người thân ai cũng thắc mắc nghĩ công việc đang trên đà thăng tiến, mọi người đều tiếc cho tôi vì phấn đấu quá lâu để rồi bỏ lửng.

Tôi hiện tại không có nhiều tài sản gì, có nhà, xe để ở và đi lại, một khoản đầu tư mang về thu nhập 30 triệu đồng một tháng, một công việc ngoài mà tôi nghĩ là rất thoải mái, tài sản thì thực tế cũng chỉ là tài sản trong công ty không gì nhiều.

Cuộc sống hiện tại rất nhẹ nhàng, buổi sáng chiều có thời gian đưa đón con đi học, xong ngồi bàn học kiểm tra tiến độ một số công việc, xong học thêm một lớp đại học từ xa về Phật học, định kỳ đi hiến máu, về thăm giúp đỡ bố mẹ khi cần, thích đưa con đi chơi khi nào thì đi.

Rất nhiều bạn nghĩ như vậy cuộc sống còn nhiều rủi ro về tài chính. Tuy nhiên khi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống, tôi lại không đặt nặng vấn đề vật chất nhiều mà thích những giá trị tinh thần.

Tôi gần như bỏ hết những cuộc nhậu nhẹt mà không đi đến đâu. Hàng ngày tập thể dục một tiếng, ăn uống điều độ, cơ thể nhẹ nhàng và vóc dáng đã săn chắc lại. Tôi dự kiến sẽ mua hoặc thuê một mảnh vườn để tự trồng rau, tự cung tự cấp cho gia đình.

Càng gần Tết, những năm trước tầm này tôi chìm trong rượu liên hoan tất niên. Nhưng năm nay tôi thấy lành mạnh hẳn. Nên các bạn ạ, cuộc sống không phải cứ cần tìm giá trị của mình, tìm xem mình có đóng góp gì, thấy mình có ích gì mà cuộc sống quan trọng tìm được ý nghĩ đích thực, hiểu được mình cần gì.

Chứ nếu các bạn cứ mãi xoay vòng đi tìm giá trị của chính mình, thì khi về già, nghỉ hưu các bạn cũng không thể tìm thấy giá trị ấy. Và vòng lặp trong trạng thái chán nản lại quay lại.

Hy vọng mỗi người có tìm được sự an lạc trong chính cuộc sống này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đọc bài.

Sang P