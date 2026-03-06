Nghỉ hưu sớm bốn tháng đã thấy cuộc sống mất ý nghĩa

Quanh quẩn làm việc nhà, đưa con đi học khiến tôi cảm thấy stress vô cùng.

Tôi đã từng mơ ước mình có thể nghỉ hưu sớm hay tự do tài chính, kiểu không cần đi làm công ty nữa. Tôi có ước mơ này sau khi từng làm qua nhiều công ty nước ngoài và trải qua vô số môi trường áp lực, làm việc ngày đêm hay do mệt mỏi đấu tranh giữa các phòng ban.

Cùng với làn sóng FIRE (Financial Independence, Retire Early - tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) người ta vẽ nên một bức tranh đẹp, cùng với tâm trạng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với guồng quay công sở, còn được gọi là "rat race" (vòng đua chuột).

Mỗi ngày làm việc và đấu đá nơi công sở khiến tôi nhiều lần bật khóc giữa công ty khi bị la mắng, hay khóc giữa đêm khi đang phải cố làm xong một báo cáo trong khi mọi người đang yên giấc ngủ bên gia đình.

Tôi nhiều lần khóc với đồng nghiệp vì áp lực công sở đấu đá và chèn ép hay không phù hợp. Tôi cũng nhiều lần giữa đêm vừa ôm laptop làm báo cáo vừa khóc năn nỉ chồng cho tôi được nghỉ khi chưa tìm được việc. Chồng cũng ủng hộ tôi nhưng rồi tôi vẫn cố gắng thêm một thời gian.

Lúc đó tôi ước mình có thể nghỉ sớm, thoát khỏi guồng quay "đi làm" này. Và rồi tôi đã nghỉ việc ở công ty từ tháng 10/2025. Ban đầu thoải mái và cũng khá tự tin về khả năng tìm việc ở một nơi ít áp lực và phù hợp hơn.

Thời gian này, tôi vẫn cố gắng vẹn toàn việc nhà, chăm con đưa đón con đi học, dạy con học và chơi cùng con mỗi tối.

Tôi thấy các con cũng rất vui và có nhiều tiến bộ khi được mẹ chơi và trò chuyện, chở đi chơi mỗi tối - trước kia tôi đi làm về trễ và trong tuần ít có thời gian...

Tôi cũng có khoản bảo hiểm thất nghiệp nên có thêm 6 tháng nữa không cần lo lắng.

Nhưng 4 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được một công việc nào. Thời gian ở nhà khiến tôi bị stress. Dù vẫn cố gắng duy trì công việc nhà, và tìm việc, nhưng khi các con đi học, tôi ở nhà trống trải và đợi chờ các cuộc gọi từ nhà tuyển dụng.

Đặc biệt khoảng thời gian trước tết, dù biết là sắp Tết không ai gọi đi làm nhưng tôi càng "trầm cảm" hơn. Tôi thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa, tôi nghi ngờ năng lực và bắt đầu hoang mang về tương lai.

Các anh chị có kinh nghiệm, có thể chia sẻ giúp tôi, khoảng thời gian bao lâu có thể tìm được một công việc mới và làm cách nào để khiến thời gian ở nhà trở nên có ý nghĩa hơn?

