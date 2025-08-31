Sau 12 năm cứu công ty, tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 48

Năm 36 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc của một công ty đang trên bờ vực phá sản.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ hạnh phúc là điều gì đó lớn lao và xa vời, có thể là sự giàu có, sự nổi tiếng hay một cuộc sống không vướng bận lo toan.

Nhưng giờ đây, ở tuổi 48, sau 12 năm làm giám đốc của một doanh nghiệp mà tôi đã cùng gây dựng và phát triển, tôi mới thực sự hiểu: Hạnh phúc là khi mình vượt qua được chính mình, nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và không còn nuối tiếc.



Tôi không sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Con đường học hành, lập nghiệp của tôi cũng không phải là trải thảm đỏ như nhiều người nghĩ. Tôi từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ những vị trí thấp nhất, từng chứng kiến công ty cũ phá sản, từng bị sa thải, từng nếm mùi thất bại đau đớn đến mức tưởng như không thể gượng dậy nổi.

Năm tôi tròn 36 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty. Ban đầu, tôi rất áp lực. Đội ngũ nhân sự chưa ổn định, tài chính cạn kiệt, khách hàng rút lui, cổ đông hoài nghi. Có lúc tôi thấy mình giống như người lính đang ra trận mà không có giáp trụ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi hiểu rằng, nếu mình không dấn thân, không chịu khó thay đổi, thì công ty sẽ không có tương lai.



Trong suốt 12 năm qua, tôi đã dành trọn tâm huyết cho công việc. Tôi không dám nói mình là người tài giỏi nhất, nhưng tôi chắc chắn là người kiên trì nhất. Có những ngày tôi làm việc từ 5 giờ sáng đến tận khuya, có những lần tôi tự đi gặp khách hàng, giải thích từng khúc mắc để giành lại niềm tin, có những đêm tôi mất ngủ vì phải chọn giữa sa thải một bộ phận nhân viên hay hy sinh một hợp đồng lớn để giữ đạo đức nghề nghiệp.



Tôi từng chứng kiến không ít bạn bè từ bỏ vị trí lãnh đạo vì không chịu nổi áp lực. Tôi hiểu điều đó, vì thật sự, làm lãnh đạo không phải là vinh quang suốt ngày được tung hô, mà là những chuỗi ngày cô đơn đối diện với hàng trăm quyết định khó khăn, không phải lúc nào cũng có người ủng hộ. Nhưng tôi chọn ở lại, vì tôi tin vào con đường mình đang đi và những giá trị mà công ty đang theo đuổi.

Công ty chúng tôi từ một doanh nghiệp đứng bên bờ vực đã vươn lên thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực. Chúng tôi mở rộng thêm nhiều chi nhánh, tăng trưởng doanh thu đều đặn hàng năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Nhưng với tôi, thành công không chỉ nằm ở những con số. Thành công lớn nhất là tôi vẫn giữ được đạo đức, và niềm tin vào con người.



Tôi không ít lần bị đặt vào tình huống lựa chọn giữa lợi nhuận và sự công bằng, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Tôi chọn cách đi chậm mà chắc. Tôi muốn xây dựng một công ty mà ở đó, nhân viên cảm thấy được tôn trọng, khách hàng cảm thấy được phục vụ tận tâm, và tôi, với tư cách là người đứng đầu, cảm thấy bình an mỗi khi trở về nhà.



Giờ đây, khi nhìn lại hành trình 12 năm qua, tôi không còn quá quan trọng mình có chức vụ gì, có được gọi là "thành đạt" hay không. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã nỗ lực hết mình, đã vượt qua rất nhiều khó khăn để không đánh mất bản thân, và chính điều đó đã mang lại cho tôi sự thanh thản, niềm hạnh phúc sâu sắc mà trước kia tôi chưa từng biết đến.



Ở tuổi 48, tôi không còn bon chen như trước, cũng không còn đặt nặng thành tích. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân, và cho những hoạt động cộng đồng, xem như tôi đã về hưu sớm.



Nếu có ai hỏi tôi bí quyết của hạnh phúc ở tuổi này là gì, tôi sẽ trả lời ngắn gọn: Đừng ngừng cố gắng, đừng ngại thay đổi, và đừng bao giờ bỏ rơi chính mình dù có vấp ngã bao nhiêu lần.

Duy