Nghi can giết người đòi gặp vợ trước khi đầu hàng

Ngày 23/6, Thuận, Võ Minh Thành (23 tuổi) và Phan Thành Thuận (22 tuổi) bị Công an tỉnh Kiên Giang điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Trần Thanh Thuận có tiền án tội Cướp giật tài sản, nhiều năm gần đây phải đi cai nghiện ma túy.

Theo điều tra, rạng sáng 19/6, ba nghi can này xảy ra xô xát với nhóm Dương Ngọc Trác (26 tuổi) cùng hai người bạn tại Trung tâm y tế TP Hà Tiên, Kiên Giang. Trần Thanh Thuận nổ súng bắn nhóm đối thủ khiến một người tử vong, thanh niên khác trọng thương. Sau khi gây án, Trần Thanh Thuận và Thành cướp xe của nạn nhân bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Kiên Giang ngay sau đó phối hợp Công an TP Hà Tiên truy tìm hung thủ. Trích xuất hình ảnh camera an ninh trên các tuyến đường, cảnh sát xác định nhóm Thuận đã chia thành nhiều hướng bỏ trốn. Các tổ công tác phải toả đi truy lùng. Vài giờ sau, cảnh sát bắt Thành Thuận khi ở TP Hà Tiên.

Riêng Thanh Thuận và Thành đã chạy về tỉnh Long An nên ngay trong đêm 20/6 tổ công tác của trung tá Trương Sa My - Phó phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Kiên Giang lên đường, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) vây bắt.