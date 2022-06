Nổ súng bắn chết người vì bênh bạn

Kiên GiangThấy bạn bị nhóm thanh niên chặn đường định đánh, Trần Thanh Thuận, 32 tuổi, cầm súng bắn để giải vây, khiến một người tử vong.

Ngày 21/6, Trần Thanh Thuận cùng Võ Minh Thành, 23 tuổi, và Phan Thành Thuận, 22 tuổi, bị Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự về tội Giết người; Cướp tài sản.

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, rạng sáng 19/6, Thanh Thuận cùng hai người bạn chạy xe máy ngang Trung tâm y tế TP Hà Tiên thì nhóm Dương Ngọc Trác, 26 tuổi; Ngô Nhựt Trường và Đỗ Đặng Bằng, 19 tuổi, nhìn khiêu khích và chửi thề. Thuận quay lại rút súng bắn chỉ thiên, còn người bạn đi cùng lấy nón bảo hiểm đánh Trác rồi cả nhóm lên xe chạy về hướng cầu Tô Châu.

Trên đường về, Phan Thành Thuận bị nhóm Trác đuổi theo chặn đầu xe, nên Trần Thanh Thuận chạy đến giải vây. Đến nơi, Trần Thanh Thuận rút súng bắn Trường và Bằng gục tại chỗ. Anh ta sau đó cùng Võ Minh Thành lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Bằng tử vong, còn Trường bị thương nặng.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Hà Tiên và các đơn vị nghiệp vụ truy tìm các nghi can. Trong đêm, Phan Thành Thuận bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên. Riêng Trần Thanh Thuận và Võ Minh Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cảnh sát thu giữ tang vật gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Hôm sau, phát hiện hai nghi can này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và cảnh sát địa phương vây bắt. Biết mình bị cảnh sát bao vây, Võ Minh Thành bỏ chạy khỏi phòng trọ tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An), nhưng bị khống chế ngay sau đó.

Riêng Trần Thanh Thuận cầm súng cố thủ. Sau nhiều giờ vận động, 0h ngày 20/6, Thuận mới chịu buông súng ra đầu hàng. Cảnh sát khám xét phòng trọ thu giữ một khẩu súng ngắn cùng hai viên đạn.

Lan Vy