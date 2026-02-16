Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy hát nhạc phim 'Mùi phở'

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần thứ hai kết hợp Hòa Minzy, Tuấn Cry trong ca khúc "Lão ông cưới vợ", nhạc phim Tết "Mùi phở".

Bộ ba nghệ sĩ thể hiện nhạc phẩm mới của Minh Beta. Bài hát lấy ý tưởng từ tình tiết trong bộ phim, khi ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh đóng), người ở góa nhiều năm, bỗng dưng đòi lấy vợ trẻ. Tác phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, với phần hòa âm của Masew.

Ca khúc 'Lão ông cưới vợ' - Xuân Hinh, Hòa Minzy Ca khúc "Lão ông cưới vợ". Video: Nhà sản xuất cung cấp

Ca từ lấy cảm hứng từ nhiều hình tượng truyền thống như trầu cau, câu hát "Qua cầu gió bay" trong dân ca quan họ Bắc Ninh. Nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry trình bày lối nhấn nhá dí dỏm. Hòa Minzy thể hiện giọng hát cao, trong ở phần điệp khúc: "Hương cau bên nhánh trầu cay/ Từ đây duyên thắm tối ngày có nhau/ Tình già ai trách được đâu/ Phải đâu nên nỗi, qua cầu gió bay".

Trong Mùi phở, ngoài Lão ông cưới vợ, êkíp còn giới thiệu nhiều ca khúc lấy cảm hứng dân gian như Chầu văn cô bé, Em bé quê. Các chất liệu ngũ cung được đưa vào nhiều phân đoạn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mùi phở ra rạp ngày mùng một Tết Bính Ngọ, đánh dấu lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh đóng phim điện ảnh. Ông vào vai chủ một hàng phở trứ danh, mong muốn tìm người truyền nghề nhưng các con không mặn mà. Cả ông và các con nghĩ ra nhiều mưu kế để đạt được mục đích. Tác phẩm quy tụ các diễn viên Quốc Tuấn, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Tiến Lộc, Hà Hương.

Đạo diễn Minh Beta cho biết Mùi phở được định hướng là phim gia đình, vì vậy êkíp cân nhắc việc lồng ghép nhiều yếu tố để tiếp cận đa dạng người xem. Họ hướng tới dung hòa giữa tiết tấu, cảm xúc và thị hiếu khán giả trẻ - vốn quen với nội dung ngắn trên nền tảng số.

Nghệ sĩ Xuân Hinh 63 tuổi, được xưng tụng là "Vua hài đất Bắc" nhưng thường tự nhận mình như "Kẻ chọc cười dân dã". Tên tuổi ông gắn liền các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Đầu năm ngoái, ông gây sốt khi hát trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy.