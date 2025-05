Nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko: 'Việt Nam là nhà'

Jmi Ko - người Hàn, nổi tiếng qua MV "Hello Vietnam" - nói yêu mọi điều dù là nhỏ nhất khi sống ở TP HCM 13 năm qua.

Jmi Ko làm showcase đầu tiên tại TP HCM hồi giữa tháng 4, đồng thời giới thiệu MV Bella Queen. Dịp này, chị nói về công việc, cuộc sống riêng tư.

MV "Xin chào Việt Nam" của nghệ sĩ violin Jmi Ko MV "Xin chào Việt Nam" của Jmi Ko, quay tại nhiều danh thắng từ Bắc vào Nam. Video: Nhân vật cung cấp

- Chị có những ấn tượng gì trong thời gian định cư ở vùng đất mới?

- Tôi yêu sự ấm áp, chân thành của con người nơi đây. Họ thường chào đón tôi như người thân trong gia đình. Việt Nam thật sự là đất nước xinh đẹp.

Điều tôi cảm nhận rõ là tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, sức mạnh gia đình. Người Việt trân trọng giá trị tình thân hơn bất cứ thứ gì. Họ sẵn sàng hy sinh, nỗ lực vì người thân yêu, luôn xem đây là yếu tố góp phần tạo nên sự lớn mạnh của xã hội.

Những ngày tháng 4, tôi hân hoan khi hòa chung không khí với người dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tôi ấn tượng với khoảnh khắc hàng chục nghìn người xuống đường xem diễu binh, diễu hành. Ngoài ra, tôi vinh dự được biểu diễn tại một số chương trình nghệ thuật, truyền tải thông điệp tình yêu, hòa bình. Đến nay, tôi xem nơi đây là quê hương thứ hai và là nhà - nơi để trở về.

Tôi còn thích ẩm thực, nhất là các món như phở bò, phở gà, nem nướng, bún chả. Ngày nào tôi cũng ăn và tập chế biến cho người thân thưởng thức, tuy nhiên chưa chuẩn vị như người bản địa nấu (cười).

Jmi Ko biểu diễn tại chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", hôm 27/4 ở TP HCM.

- Chị từng đối mặt với những khó khăn nào?

- Tôi đến TP HCM trong lần cùng chồng công tác dài hạn. Sau đó, tôi sinh con gái và nuôi dạy bé tại đây. Tôi từng sống ở Philippines suốt thời thơ ấu và những năm cấp hai, ba. Việc sống xa quê từ nhỏ khiến tôi dễ thích nghi với mọi thứ. Tôi không gặp trở ngại nào quá lớn bởi văn hóa lẫn con người nơi đây đều rất dễ chịu, có nhiều thú vị để khám phá.

Hiện tôi có thể nghe, hiểu mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng Việt nhưng để nói trôi chảy ngôn ngữ này thì chưa. Tôi đang cố gắng trau dồi thêm mỗi ngày.

Thử thách lớn nhất của tôi là làm sao chạm đến trái tim khán giả và được yêu mến thông qua âm nhạc. Lúc mới lập nghiệp, không ai biết tôi là ai hay vì sao lại sống ở đây. Theo thời gian, tôi tìm thấy sự kết nối ngày càng sâu sắc hơn với mọi người.

- Gia đình cổ vũ, tạo cảm hứng làm nghề cho chị ra sao?

- Khi vợ chồng tôi đưa ra quyết định định cư ở TP HCM, bố mẹ đều ủng hộ. Đến nay, họ cùng vài anh chị em của tôi cũng từ quê nhà qua đây sống chung. Chúng tôi mở một nhà hàng về ẩm thực và mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Con gái tôi từng đối mặt căn bệnh xương thủy tinh. Khi tôi phát hành ca khúc Hello Vietnam vào năm 2016 cũng là lúc bé bước vào giai đoạn nặng nhất. Tôi từng không thể tập trung, mất cảm hứng với âm nhạc. Sau đó, tôi rời xa sân khấu một thời gian, xin làm giáo viên tại ngôi trường mà con đang theo học để tiện chăm sóc bé mỗi ngày. Khi không thấy mẹ đi diễn, con gái hỏi thăm, động viên rằng "một ngày nào đó mẹ sẽ sớm trở lại sân khấu thôi".

Hiện sức khỏe của bé đã tốt lên rất nhiều. Khí hậu ấm áp ở TP HCM giúp ích rất nhiều cho quá trình phục hồi xương yếu của con. Bé cũng có tình yêu lớn với âm nhạc, thường hát, chơi guitar - cách thư giãn mỗi ngày. Tôi tin âm nhạc là một phần của sự chữa lành, có thể giúp chúng ta vượt qua bệnh tật.

Tôi cũng biết ơn ông xã vì luôn thấu hiểu, ủng hộ tôi trong mọi việc, nhất là với con đường nghệ thuật. Khi tôi quay lại với âm nhạc, chồng hỗ trợ chăm sóc con gái để tôi yên tâm chạy show.

MV "Bella Queen" của Jmi Ko MV "Bella Queen" của Jmi Ko có sự tham gia diễn xuất của Hoa hậu Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Ketut Permata Juliastrid Sari (người Indonesia), Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (Thái Lan). Video: Nhân vật cung cấp

- Cuộc sống mỗi ngày của chị diễn ra thế nào?

- Khi không vướng bận công việc, tôi thích tập gym. Tôi từng cân nặng 70 kg trong thời dịch, nhưng sau đó kiên trì luyện tập, giảm được hơn 12 kg. Hiện tôi tập trung tăng cơ để hình thể săn chắc hơn thay vì giảm thêm số cân nặng. Tôi đang muốn học thêm về boxing, đạp xe. Vừa qua, tôi tham gia một giải chạy marathon với cự ly ngắn và đang đặt ra mục tiêu tiếp theo là 25 km.

Ngoài ra, tôi thích nấu ăn, đọc sách cùng con gái. Thỉnh thoảng, gia đình tôi hẹn bạn bè đi dạo phố uống cà phê, đến một số khu ẩm thực.

Nghệ sĩ violin Jmi Ko Jmi Ko kéo violin ca khúc "Cảm ơn mẹ" tại showcase, hôm 14/4 ở TP HCM. Video: Tân Cao

- Quá trình hoạt động nghệ thuật, chị thấy điều khác biệt nào so với lúc còn ở Hàn Quốc?

- Tôi thấy ở cả hai thị trường đều có tinh thần không ngừng vươn lên, nhiều màu sắc và năng lượng. Ở Hàn, sự cạnh tranh, tinh thần vượt khó để sinh tồn là rất lớn. Với showbiz Việt, tôi nhìn thấy mọi người sẻ chia, cùng nhau học hỏi và phát triển. Tôi cho rằng không dễ dàng để đạt được mục tiêu nếu chỉ có một mình. Sức mạnh gắn kết trong một tập thể là điều tôi học hỏi được rất nhiều khi sống tại đây.

Tôi có nhiều kỷ niệm với khán giả. Tôi nhớ rõ về buổi diễn tại Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng hay Lễ hội hoa Đà Lạt, khán giả đứng cổ vũ đến cuối. Hay trong lần tham gia chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi xúc động khi biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng của ông. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là một phần của đất nước này, không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn nữa.

Jmi Ko và con gái 15 tuổi dự một sự kiện của bạn bè ở TP HCM.

- Định hướng phát triển công việc của chị?

- Tôi muốn tiếp tục khám phá, mở rộng phong cách âm nhạc. Một trong số đó là biểu diễn violin theo cách sáng tạo hơn. Tôi nhận thấy làng nhạc đang thay đổi không ngừng, tin rằng nhạc cụ này có thể gần gũi hơn với giới trẻ.

Hiện tôi cố gắng kết nối gen Z thông qua những bản nhạc vui, dễ cảm thụ. Tôi có kế hoạch kết hợp violin với các thể loại như trance, hip hop, pop, pop dance để tạo ra tác phẩm mang tính giao thoa văn hóa. Sắp tới, tôi ra album hợp tác một số DJ nổi tiếng. Gần đây, tôi xem các chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, The Masked Singer, mong chờ những màn kết hợp để cùng quảng bá vẻ đẹp Việt ra thế giới.

Ngoài biểu diễn, tôi hợp tác một trường quốc tế ở TP HCM, thông qua học viện và dàn nhạc của họ, tôi muốn hỗ trợ, bồi dưỡng tài năng trẻ. Ngoài ra, tôi có dự định tổ chức các buổi hòa nhạc từ thiện.

Nghệ sĩ Jmi Ko (phải) chụp ảnh cùng diễn viên Trương Ngọc Ánh tại sự kiện hồi tháng 4 ở TP HCM.

Jmi Ko, 43 tuổi, từng theo học Nhạc viện Seoul, sau đó được cử sang Đức tu nghiệp. Cô là nghệ sĩ violin nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng làm việc trong một dàn nhạc. Cô từng phát hành các MV như Gật đầu, My Destiny, Park Of The World, Heal The World. Jmi Ko còn làm việc cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Thảo Trang.

Tân Cao

Ảnh: Nhân vật cung cấp