Xuân Hạnh diễn 'Xin chào Việt Nam' với nghệ sĩ violin Hàn Quốc

TP HCMHoa hậu Xuân Hạnh hát ca khúc nổi tiếng "Xin chào Việt Nam", kết hợp tiếng đàn violin của nghệ sĩ Jmi Ko.

Người đẹp nói hạnh phúc khi lần đầu đứng chung sân khấu với một nghệ sĩ quốc tế tại showcase Bella Queen của Jmi Ko, chiều 14/4. Xuân Hạnh mở đầu tiết mục thuận lợi nhưng đến giữa bài cô vào nhầm nhạc. Jmi Ko nhanh chóng điều chỉnh âm thanh để Xuân Hạnh bắt đầu lại. Về sau, cả hai kết hợp ăn ý hơn, nhận nhiều tiếng vỗ tay của khách mời.

Xuân Hạnh diễn 'Hello Vietnam' với nghệ sĩ violin Hàn Quốc Màn biểu diễn của Xuân Hạnh và Jmi Ko. Video: Tân Cao

"Tôi không theo học trường lớp về âm nhạc, cũng chưa từng biểu diễn tại chương trình lớn. Khi chị Jmi Ko gửi lời mời, tôi rất áp lực. Tuy nhiên, tôi vẫn đồng ý vì muốn thử thách bản thân, đồng thời nắm bắt cơ hội biểu diễn cùng ngôi sao mình yêu mến. Bài hát cũng mang nhiều ý nghĩa với chúng tôi", Xuân Hạnh nói.

Jmi Ko khen Xuân Hạnh nhiều năng lượng khi làm việc chung. Trước sự kiện, họ dành nhiều ngày để tập luyện cùng dàn nhạc. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam quen Jmi Ko tại Miss Cosmo hồi tháng 10/2024. Lúc đó, nghệ sĩ tham gia biểu diễn nhạc phẩm Bella Queen cho phần thi trang phục dạ hội dành cho top 10. Sau đó, Jmi Ko quyết định làm MV cho ca khúc, mời Xuân Hạnh tái hiện không khí cuộc thi, cùng Hoa hậu Ngọc Châu, Ketut Permata Juliastrid Sari (người Indonesia), Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (Thái Lan). Bài hát truyền tải thông điệp: "Hãy yêu thương chính mình, tin vào giá trị cá nhân, luôn sẵn sàng tỏa sáng".

Từ trái qua gồm Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Jmi Ko, Ketut Permata Juliastrid Sari, Mook cùng catwalk và biểu diễn ca khúc "Bella Queen" tại sự kiện. Ảnh: Hồng Nhung

Nhạc phẩm Xin chào Việt Nam nguyên là một bài hát tiếng Pháp có tên Bonjour Vietnam do Marc Lavoine sáng tác, từng được ca sĩ người Bỉ gốc Việt - Phạm Quỳnh Anh - thể hiện thành công. Nội dung nói về tình cảm của một Việt kiều dành cho đất nước. Ca khúc từng được Jmi Ko chọn thực hiện MV năm 2016, hút sự quan tâm của công chúng với tiếng đàn violin điêu luyện.

Jmi Ko, 43 tuổi, từng theo học Nhạc viện Seoul, sau đó được cử sang Đức tu nghiệp. Cô là nghệ sĩ violin nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng làm việc trong một dàn nhạc. Năm 2013, cô được mời biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.

13 năm qua, cô đưa chồng, con gái đến định cư ở TP HCM, xem nơi đây là quê hương thứ hai. "Tôi yêu mọi thứ gồm đất nước, con người, văn hóa. Việt Nam cho tôi nhiều cảm hứng để làm việc và sáng tạo nghệ thuật. Dự án lần này chính là món quà mà tôi muốn gửi tặng đến các bạn", cô nói.

Cô từng phát hành các MV như Gật đầu, My Destiny, Park Of The World, Heal The World. Jmi Ko còn bắt tay nhiều gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Thảo Trang, Xuân Định K.Y. Hiện ngoài biểu diễn, cô đảm nhận vai trò giám đốc dàn nhạc tại một trường quốc tế.

Nghệ sĩ Violin Hàn Quốc ra mắt MV 'Tôi yêu Việt Nam' MV "Xin chào Việt Nam" của Jmi Ko, quay tại nhiều danh thắng từ Bắc vào Nam. Video: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu Xuân Hạnh tên đầy đủ Bùi Thị Xuân Hạnh, 24 tuổi, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cuối năm 2023. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-60-87 cm. Người đẹp đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, từng đoạt á quân The Face Vietnam 2023. Cuối năm 2024, cô là thí sinh Việt Nam tham gia Miss Cosmo cùng 60 người đẹp khắp thế giới, vào top 5 chung cuộc.

Tân Cao