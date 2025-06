Nghệ sĩ Việt, Hàn dự khai mạc LHP châu Á Đà Nẵng

Tối 29/6, vợ chồng diễn viên Moon So Ri, đạo diễn Jang Joon Hwan - Chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - có mặt ở sự kiện từ sớm. Cả hai vẫy tay chào người hâm mộ, cho biết mong chờ thưởng thức các tác phẩm dự thi năm nay. Minh tinh từng nhiều lần sang Việt Nam dự sự các sự kiện điện ảnh.

Moon So Ri quê gốc Busan, yêu thích nhạc kịch từ thời cấp ba và gia nhập làng giải trí hồi 1995, khi học năm ba Đại học Sungkyunkwan. Suốt 30 năm hoạt động, Moon So Ri đóng hơn 80 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, thắng hàng chục giải danh giá, trong đó có "Nữ chính xuất sắc" Liên hoan phim Venice lần 59 và Rồng Xanh với phim Oasis (2002).

Hồi tháng 3, minh tinh gây "sốt" với khán giả châu Á khi đóng nữ chính Ae Sun (thời trẻ do IU đóng) trong phim truyền hình "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines).