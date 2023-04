Minh tinh 'Phong hậu' chấm thi LHP Châu Á Đà Nẵng

Đà NẵngDiễn viên Moon So Ri làm chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng vào tháng 5.

Bà Ngô Phương Lan trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (viết tắt: DANAFF) cho biết Moon So Ri được chọn giữ chức chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim châu Á vì đoạt nhiều giải thưởng trong gần 25 năm theo đuổi điện ảnh.

Diễn viên Moon So Ri. Ảnh: C-Jes Entertainment

Năm 2016, diễn viên từng đến Đà Nẵng dự chương trình Gặp gỡ mùa thu - do đạo diễn Phan Đăng Di sáng lập - với vai trò khách mời. Lần này, nghệ sĩ Hàndự liên hoan phim cùng chồng, đạo diễn Jang Joon Hwan. Đại diện DANAFF cho biết cả hai sẽ cùng xem những tác phẩm trình chiếu trong sự kiện và tham gia các hoạt động thuộc chương trình.

Moon So Ri, 49 tuổi, vào nghề năm 1999 khi 25 tuổi. Phim dài đầu tiên diễn viên được giao vai chính là Peppermint Candy của đạo diễn Lee Chang Dong. Tác phẩm chiếu mở màn Liên hoan phim Busan 1999 và đoạt giải Phim hay nhất, giành giải thưởng Grand Bell Awards 2000. Năm 2000, nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Venice lần thứ 57 với vai người phụ nữ bại não Han Gong Ju trong phim Oasis do Lee Chang Dong đạo diễn. Nghệ sĩ còn là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm thành viên ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 73 năm 2016.

Minh tinh phim 'Phong hậu' chấm thi Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng Trailer phim "Phong hậu" có sự tham gia của Moon So Ri trong vai nhà hoạt động nữ quyền Oh Kyung Sook. Video: Netflix Vietnam

Series Phong hậu ra mắt hồi tháng 4, nội dung về Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) hỗ trợ luật sư, nhà hoạt động nữ quyền Oh Kyung Sook (Moon So Ri) tranh cử chức thị trưởng Seoul. Theo Hankyung, phim đứng đầu danh sách chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix tuần qua.

Ngoài diễn xuất, Moon So Ri còn ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn, biên kịch. Với phim dài đầu tay The Running Actress (2017), nghệ sĩ đoạt giải Đạo diễn mới xuất sắc tại Giải thưởng Phim Buil (Hàn Quốc) lần thứ 27. Cô cũng đảm nhận vai nữ chính trong tác phẩm. Năm 2018, minh tinh nhận giải Thành tựu trọn đời Halekulani Liên hoan phim quốc tế Hawaii.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF) tổ chức từ ngày 9 đến 13/5, do nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan sáng lập, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành tổ chức.

Sự kiện nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo của Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phim được chọn tranh giải tại DANAFF là tác phẩm trên 70 phút, sản xuất từ 1/1/2021 đến 1/1 năm nay trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hai hạng mục dự thi là Phim Châu Á và Phim Việt Nam, mỗi hạng mục có sáu giải thưởng, giải Phim hay nhất trị giá 5.000 USD (115 triệu đồng).

Từ phải qua: bà Ngô Phương Lan - Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim DANAFF, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong buổi họp báo giới thiệu liên hoan phim chiều 19/4 tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài Moon So Ri, các thành viên ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á gồm: Nghệ sĩ Như Quỳnh, đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn người Kazakhstan Adilkhan Yerzhanov và Phó Chủ tịch Truyền thông khu vực Châu Á -Thái Bình Dương của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) Stephen Jenner.

Quế Chi