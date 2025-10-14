Nghệ sĩ Việt Anh: 'Tôi và bạn gái đã kết hôn'

Nghệ sĩ Việt Anh, 69 tuổi, cho biết đăng ký kết hôn với bạn gái kiêm quản lý - Chân Chân, 31 tuổi - sau gần hai năm yêu.

Chiều 14/10, ông lần đầu cho biết cả hai đăng ký kết hôn vài tháng trước tại TP HCM. Diễn viên dự định không chia sẻ vì muốn giữ riêng tư cho vợ chồng ông. Tuy nhiên, gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch việc cả hai chia tay nhau. Vì vậy, ông và Chân Chân quyết định lên tiếng.

"Chúng tôi chưa dự định tổ chức đám cưới, quan trọng là tình cảm vợ chồng dành cho nhau luôn đậm sâu", nghệ sĩ nói thêm.

Thời gian qua, chuyện tình của diễn viên Việt Anh được đông đảo đồng nghiệp, khán giả ủng hộ. Họ quen biết từ đầu năm ngoái, trong một lần ông đi quay MV cho ca sĩ Khánh Trần Rio. Ông được mời đảm nhận một vai diễn, còn Chân Chân quản lý dự án, địa điểm ghi hình tại nhà cô ở miền Tây.

Lúc đầu gặp gỡ, ông ấn tượng về một cô gái năng động, hoạt bát, tiếp đón mọi người chu đáo. Diễn viên cảm mến cách Chân Chân đối xử tử tế với từng thành viên trong đoàn, không lấy thù lao để ủng hộ các nghệ sĩ. Cô còn hát cải lương, bolero vì từng học ca cổ trong đoàn Minh Tơ. "Tôi thấy như một luồng từ trường, hút cả hai lại với nhau bởi sự đồng điệu trong tính cách", ông nói.

Chân Chân tặng nhẫn cầu hôn nghệ sĩ Việt Anh với sự chúc phúc của bạn bè, ở tiệc sinh nhật ông cuối tháng 7. Video: Nhân vật cung cấp

Việt Anh nói cuộc đời ông thay đổi đáng kể khi có bạn đời kề bên. 17 năm sau khi chia tay người vợ đầu, nghệ sĩ đã quen với cô đơn, sớm tối đi về một mình trong căn nhà trọ. Cô xuất hiện khiến cuộc sống của ông thêm tiếng cười, không khí ấm cúng hơn với những bữa cơm gia đình. Cô hướng dẫn ông quay vlog cập nhật nghề diễn, công thức nấu nướng các món ăn bình dân, làm cánh gà chiên mắm, bánh mì bơ tỏi để diễn viên mang tặng đoàn làm phim.

Với vai trò quản lý, cô còn quán xuyến lịch diễn, thay mặt diễn viên nhận lời mời từ các đơn vị làm phim. Thời gian rảnh, ông hướng dẫn thêm cô về kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật khi đóng một số vai nhỏ trong các phim truyền hình.

Đầu tháng 9, họ đóng chung phim truyền hình đầu tiên Hậu Giang thương nhớ. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh. Với cô, ông như "một cuốn từ điển sống, luôn lý giải thấu đáo những gì cô thắc mắc. "Anh năng động và cập nhật, cách suy nghĩ còn hiện đại hơn cả một số người trẻ như tôi", Chân Chân nói.

Nghệ sĩ Việt Anh bên Chân Chân trong một chuyến du lịch ở Đà Lạt cuối năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang,đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.

Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm, như Hoa thiên điểu (2008), Gia đình phép thuật (2009 - 2011), Dù gió có thổi (2009), Mệnh lệnh hoa hồng (2010), Tình yêu và thử thách (2014), Gia đình là số 1 (2017), Bên kia sông (2018). Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Nghệ sĩ Việt Anh (áo dài đen, cam) trong kịch "Lôi vũ" đầu thập niên 1990 Nghệ sĩ Việt Anh (áo dài đen, cam) trong kịch "Lôi vũ" đầu thập niên 1990. Video: YouTube Nguyễn Phương Tuấn

Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Việt Anh thăng hoa, liên tiếp góp mặt trong loạt phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Năm 2021, nghệ sĩ xuất hiện với vai nhà sư ở Bố già (2021) - tác phẩm khai thác đề tài mâu thuẫn liên thế hệ trong gia đình. Trong Mai (2024) - phim đạt 520 tỷ đồng, ông hóa thân thành chú Út - làm nghề bảo vệ, có một số cảnh gây xúc động cùng nữ chính Phương Anh Đào. Trong phim gần nhất - Bộ tứ báo thủ (doanh thu 330 tỷ đồng), nghệ sĩ đóng vai một giám đốc ngân hàng trải đời.

Tam Kỳ