Nghệ sĩ Việt Anh: 'Tôi biết ơn vì hạnh phúc tuổi xế chiều'

Nghệ sĩ Việt Anh nói hạnh phúc khi bạn đời tâm đầu ý hợp, vừa cùng mua được nhà chung cư sau nhiều năm ở trọ.

Hồi cuối tháng 1, nghệ sĩ Việt Anh làm khách mời trao giải Mai Vàng tại Nhà hát TP HCM. Ở hậu trường sự kiện, nghệ sĩ cho biết vợ chồng ông vừa hoàn tất thủ tục mua một căn hộ ở Bình Chánh sau thời gian dài tích cóp. "Giờ tôi có chốn đi về sau nhiều năm thuê trọ", diễn viên 70 tuổi nói.

Nghệ sĩ Việt Anh và Chân Chân - 32 tuổi, vợ kiêm quản lý của ông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện ngoài nghề diễn, vợ chồng nghệ sĩ bán đồ ăn online để kiếm thêm thu nhập, được nhiều đồng nghiệp, người quen ủng hộ. Chân Chân - vợ ông - phụ trách khâu đứng bếp, chế biến các món như miến xào hải sản, tôm kho tàu. Ông thường tự lái xe máy đi giao đồ ăn cho khách, khi nào bận mới nhờ đến shipper. "Vợ tôi nấu ăn ngon, thỉnh thoảng chúng tôi nấu các món ăn vặt, đem tặng êkíp khi quay phim ở tỉnh", ông nói.



Hai năm yêu, với diễn viên, mỗi ngày thêm màu sắc, cuộc sống bớt phần đơn điệu. Trước khi gặp bạn đời hiện tại, ông ôm mối mặc cảm sau hai lần tan vỡ tình cảm, không muốn tiến tới mối quan hệ sâu đậm nào khác. Sự xuất hiện của Chân Chân giúp cuộc sống Việt Anh thêm tiếng cười.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Anh trong chuyến đi Đà Lạt cuối năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ là cánh tay đắc lực của Việt Anh trong công việc. Từng tham gia sản xuất phim, cô giúp ông quán xuyến lịch diễn, phụ ông quay các video vui nhộn để phát triển các kênh mạng xã hội như TikTok, Facebook. Gần đây, Chân Chân được mời đóng cùng ông một số vai phụ phim truyền hình. Theo Việt Anh, ban đầu vợ ngại vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dần tự tin hơn khi được nghệ sĩ hướng dẫn.

Chuyện tình của ông được người thân hai bên gia đình chúc phúc. Cuối tháng 12/2025, Phương Anh - con gái 26 tuổi ông với vợ cũ - từ Australia về nước thăm cha sau 5 năm không gặp. Ông đưa con đi ăn sáng, hàn huyên cùng Chân Chân, hạnh phúc khi thấy con ngày càng hiểu biết, trưởng thành. "Con nói chỉ cần thấy tôi hạnh phúc, con luôn ủng hộ hết mình", Việt Anh cho biết.



Sau hơn 40 năm diễn xuất, nghệ sĩ nói không còn mưu cầu nhiều trong nghề, chỉ muốn đóng các dạng vai giàu chiều sâu tâm lý. Năm ngoái, ông góp mặt trong phim truyền hình Mẹ biển, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau vài năm chủ yếu tham gia phim Trấn Thành. Ở lễ trao giải Mai Vàng, tác phẩm được vinh danh với hạng mục Phim truyền hình được yêu thích.

Nghệ sĩ vào vai Bảy Rối, một ngư dân mất con sau chuyến đi biển, từ đó hóa điên. Đạo diễn Phương Điền cho biết dù đóng vai phụ, Việt Anh nỗ lực với từng cảnh quay giữa thời tiết mưa bão. Có phân đoạn tàu bị bão tấn công, anh đề nghị ông nằm dưới trời mưa vài giờ chỉ để lấy một cảnh ngắn trên phim.

Phân cảnh của Việt Anh trong phim "Mẹ biển" Phân cảnh của Việt Anh trong phim "Mẹ biển". Video: Đoàn phim cung cấp

Gần đây, ông tiếp tục tham gia phim truyền hình Số phận lạc lối của đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Nghệ sĩ còn chuẩn bị cho một vai điện ảnh sắp bấm máy vào tháng 4. "Với tôi, mỗi ngày tới phim trường là một niềm vui, do đó cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được", ông cho biết.

Với sân khấu kịch, Việt Anh dần lùi lại, chỉ đóng các vai phù hợp, nhường cơ hội cho lớp trẻ. Nghệ sĩ cho biết thỉnh thoảng nhận dạy lớp để truyền kinh nghiệm, quan niệm sân khấu cần sức trẻ để duy trì hoạt động.

Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.



Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Việt Anh thăng hoa, liên tiếp góp mặt trong loạt phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Trong Mai (2024) - phim đạt 520 tỷ đồng, ông hóa thân chú Út - làm nghề bảo vệ, có một số cảnh gây xúc động cùng nữ chính Phương Anh Đào. Trong phim Tết 2025 - Bộ tứ báo thủ, nghệ sĩ đóng vai một giám đốc ngân hàng trải đời.

NSƯT Việt Anh lần đầu diễn cải lương trong vở 'Đời cô Lựu' Nghệ sĩ Việt Anh đóng Hội đồng Thăng, diễn cùng nghệ sĩ Bạch Tuyết, Trinh Trinh trong trích đoạn "Đời cô Lựu" (2019). Video: Mai Nhật

Tam Kỳ