Nghệ sĩ Việt Anh sánh đôi vợ 9x ở sự kiện

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh, 70 tuổi, và vợ - Chân Chân, 32 tuổi - sóng đôi dự thảm đỏ giải Mai Vàng, ở TP HCM tối 29/1.

Ông là khách mời để lên sân khấu trao giải hạng mục Nam - nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình xuất sắc, tại sự kiện ở Nhà hát TP HCM. Vợ theo sát nghệ sĩ để chăm sóc, giúp ông chỉnh trang phục trước ống kính. Trong hậu trường, vợ chồng Việt Anh tranh thủ hàn huyên cùng một số đồng nghiệp sau thời gian dài không gặp, như diễn viên Lê Thiện, Lệ Thủy, Lan Hương (Em bé Hà Nội). Sau phần công bố giải, ông nán lại trò chuyện với truyền thông rồi đèo vợ ra về bằng xe máy.

Nghệ sĩ Việt Anh trao giải Mai Vàng, sau đó đèo vợ ra về Nghệ sĩ Việt Anh trao giải cùng nghệ sĩ Lan Hương, sau đó lái xe máy đưa vợ ra về. Video: Tam Kỳ

Việt Anh cho biết hạnh phúc khi có Chân Chân bên cạnh suốt hơn hai năm qua. Cô giúp ông quán xuyến lịch diễn, cùng đi ghi hình ở các tỉnh thành. Chân Chân cũng tư vấn cho nghệ sĩ cách phối trang phục phù hợp với từng sự kiện, phụ ông quay các video vui nhộn trên mạng xã hội để tương tác cùng khán giả. Thỉnh thoảng, cả hai cùng nấu các món ăn vặt, đem tặng đoàn phim mỗi khi đi quay xa.

Gần đây, ông hướng dẫn thêm cho cô về kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật để đóng một số vai nhỏ trong các phim truyền hình. Tháng 9/2025, họ lần đầu tham gia chung phim truyền hình Hậu Giang thương nhớ. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh.

Nghệ sĩ Việt Anh và Chân Chân - vợ kiêm quản lý của ông - trong hậu trường sự kiện Mai Vàng. Họ đăng ký kết hôn năm 2025 sau gần hai năm gắn bó. Ảnh: Kiệt Kiệt

Hơn 50 năm theo nghề, nghệ sĩ luôn giữ nhiệt huyết với màn ảnh, sân khấu. Việt Anh xúc động khi một số phim ông tham gia gần đây gây tiếng vang, được đánh giá cao ở các lễ trao giải. Chẳng hạn, Mẹ biển - dự án ông tham gia năm ngoái - góp mặt tại Mai Vàng 2026 với đề cử Phim truyền hình được yêu thích nhất.

Hàng ngày, ông giữ thói quen di chuyển bằng xe máy đến trường quay. Ngoài đóng phim, ông nhận dạy một số lớp diễn xuất để truyền "lửa" cho thế hệ trẻ. Diễn viên cho biết có cuộc sống ổn định với lương hưu mỗi tháng, bên cạnh nguồn thu từ các dự án điện ảnh.

Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.

Trailer chính phim "Nhà bà Nữ" Nghệ sĩ Việt Anh (2:10) trong phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành. Video: Đoàn phim cung cấp

Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm, như Hoa thiên điểu (2008), Gia đình phép thuật (2009 - 2011), Dù gió có thổi (2009), Mệnh lệnh hoa hồng (2010), Tình yêu và thử thách (2014), Gia đình là số 1 (2017), Bên kia sông (2018). Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Việt Anh thăng hoa, liên tiếp góp mặt trong loạt phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Trong Mai (2024) - phim đạt 520 tỷ đồng, ông hóa thân thành chú Út - làm nghề bảo vệ, có một số cảnh gây xúc động cùng nữ chính Phương Anh Đào. Trong phim Tết 2025 - Bộ tứ báo thủ, nghệ sĩ đóng vai một giám đốc ngân hàng trải đời.

Mai Nhật