Nghệ sĩ Việt Anh quây quần bên vợ con

Nghệ sĩ Việt Anh tận hưởng lễ Giáng sinh bên Chân Chân - bạn đời kém ông 38 tuổi - và con gái riêng, sáng 24/12.

Diễn viên gạo cội cho biết Phương Anh - con gái của ông và vợ cũ - từ Australia về TP HCM thăm cha, đồng thời dự đám cưới một người anh họ. Ông đưa con và Chân Chân đi ăn sáng, tận hưởng không khí thành phố những ngày cuối năm. Ông tranh thủ thời gian hàn huyên với con gái, cùng cô đi thăm một số nơi vì Phương Anh chỉ nghỉ phép vài ngày.

Diễn viên Việt Anh cùng con gái Phương Anh (trái) và vợ kiêm quản lý - Chân Chân - đi ăn sáng ở một quán phở, hôm 24/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việt Anh tự hào con giỏi giang, thông minh, luôn nghĩ cho người khác. Diễn viên nói ở tuổi 26, con gái ông tốt nghiệp hai ngành - văn chương nghệ thuật và kỹ sư điện, tại Đại học Sydney, hiện đi làm cho một công ty. Do cách trở địa lý, cha con nghệ sĩ ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua mạng xã hội.

Mỗi lần gọi về, cô thường nhắc ông giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng đi du lịch, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. "Con bé giống tính tôi, ít nói, tình cảm luôn giữ trong lòng nhưng cha con vẫn hiểu nhau", nghệ sĩ cho biết.

Cha con diễn viên Việt Anh đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với ông, cuộc sống tuổi xế chiều bớt lẻ bóng, nhiều tiếng cười hơn kể từ khi Chân Chân - bạn đời kiêm quản lý - xuất hiện bên cạnh. 17 năm sau khi chia tay người vợ đầu, ông vốn quen với cô đơn, sớm tối đi về một mình trong căn nhà trọ. Cô khiến cuộc sống ông ấm cúng hơn với những bữa cơm gia đình. Chân Chân hướng dẫn ông quay vlog cập nhật nghề diễn, công thức nấu các món ăn bình dân như bánh mì bơ tỏi, cánh gà chiên mắm để diễn viên mang tặng đoàn làm phim.

Trong vai trò trợ lý, cô còn giúp nghệ sĩ quán xuyến lịch diễn, thay mặt ông nhận lời mời từ các đơn vị làm phim. Đầu tháng 9, họ lần đầu đóng chung phim truyền hình Hậu Giang thương nhớ. Chân Chân vào vai một thành viên hội đồng quản trị của một công ty, có nhiều cảnh diễn xuất bên Việt Anh. Ông hướng dẫn thêm cho cô về kỹ năng nhập vai, lấy tâm lý nhân vật.

Sau gần hai năm hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn tại TP HCM. Họ chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới, quan niệm chỉ cần vợ chồng luôn dành cho nhau tình cảm đậm sâu.

Chân Chân tặng nhẫn cầu hôn nghệ sĩ Việt Anh với sự chúc phúc của bạn bè, ở tiệc sinh nhật ông cuối Nghệ sĩ Việt Anh và Chân Chân trao nhẫn cầu hôn cho nhau, ở tiệc sinh nhật ông cuối tháng 7. Video: Nhân vật cung cấp

NSND Việt Anh, 69 tuổi, tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.

Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm, như Hoa thiên điểu (2008), Gia đình phép thuật (2009 - 2011), Dù gió có thổi (2009), Mệnh lệnh hoa hồng (2010), Tình yêu và thử thách (2014), Gia đình là số 1 (2017), Bên kia sông (2018). Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Việt Anh thăng hoa, liên tiếp góp mặt trong loạt phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Năm 2021, nghệ sĩ xuất hiện với vai nhà sư ở Bố già (2021) - tác phẩm khai thác đề tài mâu thuẫn liên thế hệ trong gia đình. Trong Mai (2024) - phim đạt 520 tỷ đồng, ông hóa thân thành chú Út - làm nghề bảo vệ, có một số cảnh gây xúc động cùng nữ chính Phương Anh Đào. Trong phim gần nhất - Bộ tứ báo thủ, nghệ sĩ đóng vai một giám đốc ngân hàng trải đời.

Tam Kỳ