Nghệ sĩ vào vùng lũ tiếp tế nhu yếu phẩm

Hoàng Thùy, Hương Giang, Yến Nhi đến Đăk Lăk, Khánh Hòa tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực cho người vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai.

Á hậu Hoàng Thùy từ Hà Nội vào Khánh Hòa chiều 22/11. Từ sân bay Cam Ranh, cô đi xe đến phường Tây Nha Trang nhập đoàn cứu trợ. Trên đường đi, cô chứng kiến cảnh hoang tàn với những ngôi nhà sập mái, đồ đạc ngổn ngang hai bên đường. Vì lỡ chuyến đến các điểm ngập nặng, cô nghỉ lại một đêm, đợi đến sáng hôm phát đồ đạc, nhu yếu phẩm cho người dân và các lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

"Nhiều người bật khóc khi gặp đoàn cứu trợ. Họ nói chúng tôi mất tất cả rồi", Hoàng Thùy cho biết. Ngoài quà, vật phẩm của các nhà hảo tâm, người mẫu ủng hộ thêm 70 triệu đồng để hỗ trợ mọi người.

Hoàng Thùy vào vùng lũ tiếp tế nhu yếu phẩm Hoàng Thùy trao tiền mặt cho dân vùng lũ ở Khánh Hòa. Video: Nhân vật cung cấp

Vừa trở về từ Thái Lan sau cuộc thi Miss Universe 2025, Hương Giang cùng bạn bè đến Phú Yên (Đăk Lăk) tặng quà. Đoàn mang theo nhiều nhu yếu phẩm trao tặng bà con phường Đông Hòa, Tuy Hòa. 'Nhiều trẻ em, người già đói, lạnh sau nhiều giờ bị nước lũ vây quanh. Cầu mong mọi người ở đây sớm phục hồi, ổn định cuộc sống", Hương Giang nói.

Hương Giang đến Phú Yên tiếp tế nhu yếu phẩm Hương Giang đến Phú Yên hỗ trợ bà con vùng lũ. Video: Nhân vật cung cấp

Không trực tiếp đến vùng lũ, nhiều nghệ sĩ cùng người dân cả nước hướng đến vùng Nam Trung Bộ. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân Hà Nội, Đại học Cảnh sát nhân dân TP HCM, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đăk Lăk tổ chức chuyến xe miễn phí để vận chuyển quà của bà con miền Nam.

Trong hai ngày, Hồ Bích Trâm cùng hàng trăm tình nguyện viên tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm. Cô cùng mọi người phân loại quần áo, nhu yếu phẩm lên năm chuyến xe với hơn 110 tấn hàng chuyển đến Phú Yên (Đăk Lăk), Khánh Hòa, Bình Định (Gia Lai).

Vợ chồng Lý Hải tổ chức chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tài trợ chuyến xe miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ cho miền Nam Trung Bộ. Video: Nhân vật cung cấp

Nhiều sao Việt như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, ca sĩ Duyên Quỳnh, Quốc Đại đăng ký làm tình nguyện viên tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Trong hai ngày 22, 23/11, Duyên Quỳnh túc trực ở Nhà Văn hóa Thanh Niên và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chuyển hàng lên các container. Cô cho biết chỉ cần thấy xe tải chở hàng là người dân từ em bé 10 tuổi đến người nước ngoài đều dừng lại vào phụ bê đỡ hàng hóa. "Trong thời điểm này, chúng ta có gì giúp nấy. Ai cũng một lòng hướng về dân vùng lũ", Duyên Quỳnh nói.

Diễn viên Trịnh Kim Chi còn tranh thủ thời gian cùng mọi người trong khu phố làm chà bông tiếp tế các tỉnh Nam Trung Bộ. Họ góp tiền mua 200 kg thịt chế biến để kịp gửi theo những chuyến hàng.

Trịnh Kim Chi (phải) cùng mọi người tổ chức bếp ăn dành cho bà con vùng lũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng tinh thần ấy, nhiều nghệ sĩ Việt chung tay quyên góp. Hà Anh Tuấn trích 500 triệu đồng từ show The Rose sắp diễn ra tại Đà Lạt ủng hộ ba tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai. Trong live concert Skynote 2025 - The reflection, Quốc Thiên gửi tặng bà con vùng lũ lụt 200 triệu đồng. Trấn Thành chia sẻ thông tin các địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP HCM cho miền Trung để khán giả theo dõi và đến ủng hộ. Diễn viên cũng quyên góp 500 triệu đồng. Nhiều sao khác hướng về Nam Trung Bộ như Đức Phúc (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng).

Chiều 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 91 người chết. Đăk Lăk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai ba, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi hai và Quảng Trị một người. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng.

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.

Hoàng Dung