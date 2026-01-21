Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Hà NộiNghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, hôm 21/1.

Nghệ sĩ nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao, nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Trước đó, anh giữ vai trò Trưởng phòng Kịch đương đại của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao quyết định cho nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên 51 tuổi, quê Thanh Hóa, có hơn 30 năm theo đuổi nghiệp diễn. Trong sự nghiệp, anh từng ba lần thể hiện hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 2002, diễn viên được chọn vào vai Tướng Giáp ở bộ phim Leclerc (Tuyết Đông Dương) của đạo diễn Marco Pico.

Một năm sau, anh tiếp tục hóa thân Đại tướng trong màn kịch cách mạng của chương trình Đêm hội mừng 350 năm Khánh Hòa. Năm 2010, nghệ sĩ được nhà văn Nguyễn Quang Vinh mời vào dự án Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên.

Trên sân khấu kịch, anh ghi dấu ấn qua những vở như Nghêu Sò Ốc Hến, Kiều, Lâu đài cát, Lão hà tiện, Chuyện chàng dũng sĩ, Hamlet, Thế sự. Diễn viên cũng tham gia nhiều phim truyền hình gồm Bí mật Eva, Hương vị tình thân, Đấu trí.

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên trong 'Hương vị tình thân' Trịnh Mai Nguyên trong trích phim ''Hương vị tình thân''. Video: VTV Giải trí

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên đoạt nhiều giải thưởng như huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012, huy chương bạc ở Liên hoan Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ, huy chương vàng Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Phương Linh