Nghệ sĩ Trần Hiếu hồi phục sức khỏe

Mỗi ngày, bà Minh Ngà - vợ nghệ sĩ Trần Hiếu - tập hát cùng, giúp ông vận động nhẹ nhàng để hồi phục sức khỏe vì mắc ung thư.

Nghệ sĩ mới về nhà hơn một tuần, sau đợt nhập viện gần nhất. Ở tuổi 90, ông tái phát bệnh cũ do ung thư di căn xương, dẫn đến các ổ áp xe ở hàm và lợi. Từng được phẫu thuật hàm vào năm ngoái nhưng lần này, do thể trạng không đảm bảo, các bác sĩ chỉ có thể điều trị cho ông bằng kháng sinh liều cao, không tiếp tục can thiệp dao kéo. Mỗi ngày, ông uống nhiều loại thuốc điều trị tiểu đường, tuyến tiền liệt, tăng cường trí nhớ.

Chế độ ăn uống của nghệ sĩ được kiểm soát nghiêm ngặt. Buổi sáng, ông ăn cháo loãng. Trưa và chiều, bà Minh Ngà chuẩn bị cho chồng nửa bát cơm nhỏ. Trí nhớ suy giảm khiến ông quên nhiều việc sinh hoạt thường ngày. Có lúc, ông trách vợ: "Anh có bị bệnh gì đâu mà em cứ nói anh ốm". Có hôm, chỉ vài tiếng sau bữa sáng, ông lại ngơ ngác nói: "Tôi đã được ăn gì đâu".

Nghệ sĩ Trần Hiếu và vợ - bà Minh Ngà - dịp đầu năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Minh Ngà bảo chồng lúc nào cũng như "ma đói" vì luôn thèm ăn. Dù rất thương ông, bà vẫn phải theo sát từng ly từng tí để giữ ổn định huyết áp và đường huyết cho nghệ sĩ. Có lần, vừa được hộ lý bơm thuốc đặc trị để rửa khoang miệng, bà đã thấy ông cầm trên tay một chiếc kẹo. "Tôi giấu hết bánh ngọt, đồ ăn vặt rồi mà không hiểu sao ông vẫn tìm được", bà nói.

Những lúc sức khỏe khá hơn, nghệ sĩ Trần Hiếu lại ngồi bên cây piano mới do học trò - nghệ sĩ Quốc Hưng - mua tặng. Mỗi khi bạn bè, học trò từ miền Nam ra thăm, ông đều hào hứng rủ cùng đàn hát.

Tay đã yếu, trí nhớ không còn minh mẫn, khi đàn ông thường quên trước quên sau nhiều nốt nhạc. Mỗi ngày, bà Minh Ngà nhờ chồng dạy nhạc để ông luyện vận động, các khớp tay mềm ra và trí nhớ linh hoạt hơn. Vài ngày trước, ông dạy bà bài Dáng đứng Bến Tre. Đang tập, ông còn nghiêm khắc nhắc: "Hát như thế là chưa được".

Nghệ sĩ Trần Hiếu tập hát cùng vợ Nghệ sĩ Trần Hiếu cùng vợ tập bài "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao. Video: Nhân vật cung cấp

Sống bên người chồng mắc ung thư giai đoạn cuối, bà Minh Ngà xác định phải luôn vững vàng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn đời. Năm ngoái, khi nghệ sĩ nhập viện suốt ba tuần, tưởng chừng không qua khỏi, bà suy sụp, nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng. Chỉ đến khi ông qua cơn nguy kịch, bà mới phần nào trút được gánh nặng trong lòng.

Gần Tết, biết chồng thèm được ra ngoài gặp gỡ bạn bè, bà đưa ông đến buổi tụ tập nhỏ với những người bạn cũ. "Với tôi, nhìn thấy anh được cười vui là niềm an ủi lớn. Tôi chỉ mong anh khỏe mạnh hơn, sống vui, lạc quan và hạnh phúc trọn vẹn từng ngày", bà Ngà cho biết. Sức khỏe nghệ sĩ yếu đi từ 5 năm trước, sau tai nạn gãy xương sườn.

Nghệ sĩ Trần Hiếu và bạn bè hát ở tiệc sinh nhật Nghệ sĩ Trần Hiếu cùng bạn bè hát ở sinh nhật hồi tháng 4/2025. Video: Hà Thu

Bà Minh Ngà đến với nghệ sĩ Trần Hiếu sau khi ông đã trải qua hai đời vợ, trong đó vợ đầu của ông mất vì bệnh. Năm 2006, họ ở bên nhau sau một thời gian cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ âm nhạc Khúc ca ban chiều (TP HCM). Bà nói thương quý ông vì con người chân chất, hiền lành, hoàn cảnh lại khó khăn do con cái đều ở xa. 20 năm bên nhau, bà chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, uống thuốc đầy đủ. Nghệ sĩ từng gọi vợ là "bà tiên", luôn bên nhau những năm tháng tuổi xế chiều. Từ năm ngoái, vợ chồng ông chuyển từ TP HCM ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen.

Nghệ sĩ sinh năm 1936 tại Hà Nội, là bố ca sĩ Trần Thu Hà, anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). Sau đó, ông về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong ba năm.

Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh) và thành công trong công tác giảng dạy, đào tạo. Ông đào tạo nhiều học trò nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ Thanh Hoa, Quốc Hưng, Trọng Tấn. Năm 2016, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc.

Hà Thu