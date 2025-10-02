Nghệ sĩ Trần Hiếu nhập viện

Hà NộiNghệ sĩ Trần Hiếu, 89 tuổi, nằm viện hơn 20 ngày vì ung thư di căn gây nhiễm trùng, suy thận.

Bà Minh Ngà - vợ nghệ sĩ - cho biết hiện ông qua cơn nguy kịch, đã ăn được cơm nhão. Hôm 1/10, nhân Ngày quốc tế người cao tuổi, các bác sĩ mời vợ chồng nghệ sĩ diễn văn nghệ, giao lưu cùng các bệnh nhân. Ông không đứng được lâu, chỉ ngồi hát vài câu. "Ông rất yếu, trí nhớ không tốt nhưng vẫn thích ca hát. Ông thể hiện bài Mẹ tôi của em trai, nhạc sĩ Trần Tiến. Nhiều đoạn, ông quên lời, được mọi người cổ vũ", bà Ngà nói.

Nghệ sĩ Trần Hiếu ở tuổi xế chiều. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảng giữa tháng 9, ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội cấp cứu vì ung thư di căn xương gây ra các ổ nhiễm trùng, áp xe ở xương hàm, mưng mủ. Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, ông vào Bệnh viện Lão khoa Trung ương chữa suy thận. Thời gian tới, ông phải chỉnh răng do toàn bộ hàm đã xô lệch.

Hàng ngày, nghệ sĩ được vợ chăm sóc. Gia đình thuê thêm một hộ lý để hỗ trợ. Ông giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, thường ca hát những lúc sức khỏe tốt.

Nghệ sĩ Trần Hiếu và bạn bè hát ở tiệc sinh nhật Nghệ sĩ Trần Hiếu cùng bạn bè hát ở tiệc sinh nhật, hôm 23/4. Video: Hà Thu

Từ đầu năm nay, nghệ sĩ Trần Hiếu cùng vợ chuyển từ TP HCM ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen. Hàng ngày, bà Minh Ngà chăm lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, uống thuốc đầy đủ. Nhiều học sinh của ông thường xuyên qua lại thăm nom thầy. 5 năm trước, nghệ sĩ bị tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, từ đó sức khỏe yếu đi.

Nghệ sĩ Trần Hiếu sống lạc quan dù nhiều bệnh tật Cuộc sống nghệ sĩ Trần Hiếu và bà xã ở Hà Nội, video quay hồi tháng 2. Video: Lộc Chung

Ông sinh năm 1936 tại Hà Nội, là bố ca sĩ Trần Thu Hà, anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). Sau đó, ông về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong ba năm.

Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh) và thành công trong công tác giảng dạy, đào tạo. Ông đào tạo nhiều học trò nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ Thanh Hoa, Quốc Hưng, Trọng Tấn. Năm 2016, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc.

Hà Thu