Nghệ sĩ Tấn Beo đón tuổi 60 bên vợ con

Diễn viên hài Tấn Beo đón tuổi mới bên vợ và các con, được đồng nghiệp chúc sức khỏe sau biến cố đột quỵ.

Tấn Lộc - con trai nghệ sĩ - cùng người thân tổ chức tiệc cho anh tại nhà riêng ở TP HCM, hôm 14/1. Dịp đầu năm, nghệ sĩ đón nhận nhiều niềm vui, sức khỏe tiến triển tích cực hơn sau bạo bệnh. Đông đảo bạn hữu, người quen trong làng sân khấu, như diễn viên Dũng Nhí, Gia Bảo, gửi lời chúc Tấn Beo bình phục, mong anh sớm tái xuất sàn diễn.

Nghệ sĩ Tấn Beo (hàng dưới, bên trái) bên vợ và các con trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai năm qua, vợ con đồng hành Tấn Beo trong quá trình chữa bệnh, sau khi anh bị tai biến mạch máu não năm 2023. Chị Phùng Thị Dung - bà xã nghệ sĩ - cho biết tình trạng anh ổn hơn nhờ miệt mài tập luyện. Diễn viên từng trị liệu ở một trung tâm thuộc Bình Dương (cũ), sau đó về nhà. Từng mất khả năng giao tiếp, anh nỗ lực học cách phát âm để trò chuyện rõ ràng hơn.

Mỗi sáng, người thân dìu anh ra trước sân nhà, thực hiện các động tác thể dục cơ bản. Gần đây, gia đình đưa diễn viên đến một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Cần Thơ - nơi tài tử Huỳnh Anh Tuấn từng trị đột quỵ, nhờ các bác sĩ hướng dẫn phương pháp cải thiện chức năng vận động.

Diễn viên Tấn Beo được vợ dìu trong lễ cưới con trai Nghệ sĩ Tấn Beo khóc trong lễ cưới con trai, tháng 12/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ từng đối diện nguy cơ suy thận giai đoạn cuối vì bị đột quỵ kết hợp nhiều bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường. Nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, sau một năm, anh cho biết không cần phải lọc máu, chỉ tái khám định kỳ mỗi tháng một lần. Diễn viên được áp dụng chế độ ăn phù hợp để tránh suy dinh dưỡng, uống đủ nước, hạn chế muối, nước mắm và thịt đỏ, không lạm dụng chất giảm đau.

Cuối năm 2025, anh xuất hiện trong đám cưới Tấn Lộc, sau hai năm vắng bóng. Dù chân còn yếu, anh cùng vợ đón tiếp khách mời ở sảnh tiệc cưới, bắt tay, vẫy chào người quen. Chứng kiến phút làm lễ của hai con, diễn viên nghẹn ngào vì xúc động.

Diễn viên Tấn Beo trong lễ cưới con trai - Tấn Lộc, tháng 12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, con trai của nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài - người có biệt danh "hoàng đế đĩa nhựa". Thập niên 1980, anh biểu diễn cải lương cùng các đoàn hát tại miền Tây. Năm 1996, cải lương xuống dốc, Tấn Beo, Tấn Bo - em ruột anh - cùng diễn viên hài Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, anh em Tấn Beo tách ra, hoạt động độc lập.

Năm 2003, Tấn Beo và em trai đoạt giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" với tiểu phẩm Vì sao lên chùa tại Gala Cười. Tấn Beo cũng đoạt giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai.

Trích tiểu phẩm "Lên chùa phóng sanh" - Tấn Beo, Dũng Nhí diễn trong show 12 năm Nụ cười mới Trích tiểu phẩm "Lên chùa phóng sanh" - Tấn Beo, Dũng Nhí diễn trong show kỷ niệm 12 năm sân khấu Nụ Cười Mới. Video: YouTube Nam Việt Comedy

Tam Kỳ