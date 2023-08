Nghệ sĩ kết hợp đàn bầu và dàn nhạc giao hưởng

Tiết mục Aria đàn bầu của Lệ Giang được xem là điểm nhấn trong chương trình hòa nhạc Đất nước niềm vui, tối 17/8. Tác phẩm khí nhạc do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết, lần đầu được công bố.

Trong bản nhạc không lời Aria đàn bầu, anh sử dụng những nốt nhạc, giai điệu phù hợp với nhạc cụ của Việt Nam và phương Tây. "Tác phẩm không phô diễn kỹ thuật. Đàn bầu hòa quyện với dàn nhạc giao hưởng, hai yếu tố Đông - Tây không cái nào lấn át nhau", nhạc sĩ nói.

NSƯT Lệ Giang, 43 tuổi, có hơn 30 năm gắn bó với đàn bầu, từng biểu diễn tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Năm 2017, cô giành giải vàng hạng mục độc tấu tại Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp toàn quốc. Trần Mạnh Hùng, 50 tuổi, là nhạc sĩ tiêu biểu của nền khí nhạc hiện đại Việt Nam. Anh đứng sau các tác phẩm của nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Thanh Lam, là cố vấn âm nhạc của những chương trình như Con đường âm nhạc - Phạm Thu Hà...

Chương trình Đất nước niềm vui kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân do Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc có hai phần, với 11 tác phẩm. Âm nhạc do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam thể hiện, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản - ông Honna Tetsuji.

Phần một là những ca khúc nói lên tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi tình cảm của người dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là Bài ca hy vọng qua tiếng hát của Phạm Thu Hà, Đất nước trọn niềm vui do Đăng Dương thể hiện hay Đào Tố Loan - giọng ca khép lại phần đầu tiên với Người Hà Nội, Tự nguyện.

Phần hai dành cho những khán giả yêu nhạc giao hưởng. Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung đem đến tác phẩm Bản concerto cho piano số 2 cung F thứ, Op. 21 của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin, được sáng tác từ năm 1829. Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Công Duy trình diễn bản Introduction et Rondo capriccioso, Op. 28 - tác phẩm của nhạc sĩ người Pháp Saint-Saens, dành cho violin và dàn nhạc từ năm 1863.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung trong đêm nhạc "Đất nước niềm vui". Ảnh: Phạm Kiên

Là chương trình nghệ thuật đầu tiên được tổ chức sau khi Nhà hát Hồ Gươm khánh thành, đêm nhạc Đất nước niềm vui đã tạo nên một không gian âm nhạc trọn vẹn cả về phần nghe, nhìn. Khán giả Kim Oanh (55 tuổi) nhận xét: "Các ca sĩ đều là những người có tên tuổi, họ đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, phù hợp với ý nghĩa chương trình". Hồng Nhung (30 tuổi) tâm đắc với màn thể hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Khán giả này cho biết thường xuyên đi xem các buổi biểu diễn của dàn nhạc.

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội. Phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Bộ.

Hai chương trình tiếp theo cùng chuỗi là hòa nhạc Giao hưởng tháng Tám, diễn ra tối 18/8 và Vang mãi bản hùng ca, được tổ chức tối 19/8 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Phương Linh