Nghệ sĩ Hollywood nhận hàng triệu USD hát đám cưới

Jennifer Lopez (J.Lo) hát Play, On the Floor tại hôn lễ của con gái doanh nhân ngành dược ở Ấn Độ. Video: X/ @t2telegraph
Cuối tuần qua, giọng ca 56 tuổi góp mặt trong một đêm diễn đám cưới tại thành phố Udaipur (Ấn Độ). Cô dâu là Netra - con gái của ông Rama Raju Mantena, chủ tịch công ty dược đa quốc gia Ingenus Pharmaceuticals.
Theo Page Six, Jennifer Lopez nhận hai triệu USD để xuất hiện trong ngày vui của nhà Mantena. Ca sĩ khuấy động đêm tiệc bằng loạt hit gồm Waiting for Tonight, Save Me Tonight, Get Right và Ain't Your Mama cùng nhiều vũ đạo quyến rũ. Cô thay ít nhất ba bộ bodysuit khác nhau, tương tác tích cực với khán giả. Cuối chương trình, cô mời cô dâu chú rể lên sân khấu, chúc mừng ngày vui của hai gia đình.
Ca sĩ diện trang phục truyền thống saree trước đêm tiệc. Ảnh: X/@goLoko77
Theo Prestige, Jennifer Lopez hiện là một trong những nghệ sĩ nhận thù lao hát đám cưới cao nhất thế giới. Năm 2011, cô gây chú ý khi xuất hiện tại lễ cưới của con trai doanh nhân Uzbekistan - Azam Aslanov, được cho nhận hơn một triệu USD tiền công. Theo Elle và Prestige, cô thu về năm triệu USD cho một buổi diễn tại hôn lễ của con trai tỷ phú dầu mỏ Nga Mikhail Gutseriyev năm 2016.
Justin Bieber chụp ảnh cùng vợ chồng Anant Ambani - Radhika Merchant. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber
Hiện "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber giữ kỷ lục cát-xê hát đám cưới cao nhất, khoảng 10 triệu USD. Đây được cho là số tiền Bieber kiếm được sau màn trình diễn tại tiệc trước lễ cưới (pre-wedding) của doanh nhân Anant Ambani - con út của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, ông Mukesh Ambani.
Justin Bieber hát bản hit Baby tại tiệc cưới. Anh cũng thể hiện nhiều bài hát nổi tiếng khác gồm Peaches, Love Yourself, Where Are U Now. Video: X/ @sjbbmidia
Sự kiện diễn ra vào đầu tháng 7/2024 tại Mumbai, Ấn Độ. Lễ thành hôn của Anant và Radhika được tổ chức vào ngày 12/7/2024, nhưng gia tộc Ambani mở tiệc mừng từ bốn tháng trước đó.
Tháng 3/2024, Rihanna gây bất ngờ khi góp mặt trong tiệc của gia đình Ambani tại thành phố Jamnagar (Ấn Độ). Theo Independent, cô nhận gần bảy triệu USD cho 40 phút biểu diễn. Ca sĩ đi chân trần trên sân khấu, thể hiện các ca khúc Consideration, Birthday Cake, Pose và nhảy múa cùng gia đình cô dâu chú rể. Từ trái qua: Vợ ông Mukesh - bà Nita, Rihanna và Anant Ambani. Ảnh: ANI
Rihanna hát bản hit Diamonds tại đám cưới Anant Ambani trước hơn 1.200 khách mời. Video: X/ @historyinmemes
Katy Perry cũng là một trong những giọng ca Hollywood góp mặt trên sân khấu của gia đình Ambani. Cuối tháng 5/2024, truyền thông quốc tế đưa tin cô nhận 5,4 triệu USD cho các tiết mục tại Cannes, Pháp.
Katy Perry hát I Kiss a Girl tại tiệc mừng cưới. Video: X/ @kpshoeseller
Trước chuỗi tiệc của Anant, gia tộc Ambani có truyền thống mời sao hạng A hát tại các sự kiện quan trọng. Năm 2018, có thông tin cho rằng họ trả 4,7 triệu USD để Beyoncé biểu diễn tại tiệc pre-wedding của con gái lớn, Isha. Ảnh: Instagram/ Beyoncé
Một năm sau, họ chi từ một đến 1,5 triệu USD cho các màn trình diễn của Maroon 5, theo India Times. Ban nhạc hát trong sự kiện tiền hôn lễ của Akash - anh sinh đôi của Isha. Một số nghệ sĩ cũng góp mặt gồm nhóm Coldplay, The Chainsmokers và John Legend.
Giọng ca Mỹ Christina Aguilera cũng là một những cái tên nhận cát-xê cao. Năm 2005, cô gây chú ý với khoản thù lao 3,6 triệu USD cho ba bài hát tại lễ cưới của tỷ phú Nga Andrei Melnichenko.
Theo Fox News, chủ tịch công ty công nghệ Motorola Solutions - Greg Brown - từng mời Bruno Mars hát đám cưới của con trai ông năm 2021. Bốn năm trước đó, ca sĩ được cho đã bỏ túi hơn hai triệu USD tiền công biểu diễn tại hôn lễ của con gái doanh nhân UAE - Sunil Vaswani.
Mariah Carey cũng là cái tên có cát-xê hậu hĩnh. Năm 2017, cô nhận ba triệu USD cho một buổi diễn trong ngày vui của cháu gái tỷ phú Nga - Valery Kogan. Ảnh: Instagram/ Mariah Carey
Danh ca Anh Elton John cũng góp mặt trong sự kiện này, nhưng không rõ thù lao của ông. Theo Prestige, Elton John từng nổi tiếng với mức giá một triệu bảng Anh cho mỗi giờ biểu diễn. Năm 2023, một số trang tin cho biết số tiền này nâng lên 4,8 triệu USD cho mỗi lần ông lên sân khấu. Ngoài những cái tên trên, The Rolling Stones từng gây sốc với doanh thu tám triệu USD cho một lần biểu diễn năm 2009, đánh dấu tiết mục đám cưới đắt nhất thế giới thời điểm dó.
Phương Thảo (theo Prestige)