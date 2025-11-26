Nghệ sĩ Hollywood nhận hàng triệu USD hát đám cưới

Jennifer Lopez hát đám cưới Ambani

Jennifer Lopez (J.Lo) hát Play, On the Floor tại hôn lễ của con gái doanh nhân ngành dược ở Ấn Độ. Video: X/ @t2telegraph

Cuối tuần qua, giọng ca 56 tuổi góp mặt trong một đêm diễn đám cưới tại thành phố Udaipur (Ấn Độ). Cô dâu là Netra - con gái của ông Rama Raju Mantena, chủ tịch công ty dược đa quốc gia Ingenus Pharmaceuticals.

Theo Page Six, Jennifer Lopez nhận hai triệu USD để xuất hiện trong ngày vui của nhà Mantena. Ca sĩ khuấy động đêm tiệc bằng loạt hit gồm Waiting for Tonight, Save Me Tonight, Get Right và Ain't Your Mama cùng nhiều vũ đạo quyến rũ. Cô thay ít nhất ba bộ bodysuit khác nhau, tương tác tích cực với khán giả. Cuối chương trình, cô mời cô dâu chú rể lên sân khấu, chúc mừng ngày vui của hai gia đình.