Jennifer Lopez nhận 2 triệu USD hát đám cưới

Ấn ĐộJennifer Lopez nhận hai triệu USD cho một đêm hát ở đám cưới con gái ông Rama Raju Mantena - doanh nhân lớn ngành dược Ấn Độ.

Jennifer Lopez biểu diễn tại đám cưới con gái tỷ phú Ấn Độ Jennifer Lopez thể hiện ca khúc "Get Right" tại lễ cưới. Video: X/ @JLopezUpdate2

Theo Page Six, Jennifer Lopez là nghệ sĩ biểu diễn tại hôn lễ của Netra Mantena - 27 tuổi, con gái của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty dược Ingenus Pharmaceuticals - ở thành phố Udaipur cuối tuần qua. Ông Rama Raju Mantena là một tên tuổi nổi tiếng trong ngành dược, điều hành doanh nghiệp đa quốc gia với nhiều cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Mỹ, Thụy Sĩ và Ấn Độ.

Kênh NDTV cho biết một số trang tin gọi ông Mantena là tỷ phú ở Ấn Độ, các dữ liệu công khai ước tính tài sản của ông trị giá 20 triệu USD (khoảng 1,67 tỷ rupee). Năm 2023, doanh nhân mua một bất động sản ở Florida với giá khoảng 45 triệu USD. Ông cũng là nhà hoạt động từ thiện, từng quyên góp 28 kg vàng cho Tirumala Tirupati Devasthanams - quỹ tín thác của ngôi đền Tirumala Venkateswara.

Chồng của cô dâu Netra Mantena là doanh nhân Vamsi Gadiraju. Anh là nhà đồng sáng lập nền tảng giao đồ ăn Superorder, lọt vào top 30 cá nhân xuất sắc dưới 30 tuổi thuộc lĩnh vực Đồ ăn và Thức uống do Forbes bình chọn năm 2024. Công ty của anh được định giá từ 18 triệu USD đến 25 triệu USD.

Jennifer Lopez được trả hai triệu USD (gần 53 tỷ đồng) để xuất hiện trong sự kiện. Nghệ sĩ khuấy động lễ cưới bằng nhiều bản hit như Waiting for Tonight và Get Right, diện ba bộ bodysuit khác nhau. Cô khép lại màn trình diễn bằng cách mời cô dâu, chú rể lên sân khấu, chúc mừng gia đình họ.

Jennifer Lopez chụp hình cùng cô dâu Netra Mantena, chú rể Vamsi Gadiraju trước đêm diễn. Ảnh: X/ @DivoAndTheCity

Trang tin cho biết lễ cưới diễn ra trong bốn ngày, bắt đầu từ hôm 20/11. Ngoài Jennifer Lopez, sự kiện còn quy tụ nhiều tiết mục của một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như Tiësto - DJ hàng đầu thế giới từ Hà Lan. Danh sách khách mời gồm hàng chục sao Bollywood và nhân vật quyền lực. Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Donald Trump Jr. - cũng tham gia cùng bạn gái Bettina Anderson.

Jennifer Lopez sinh năm 1969, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô ra mắt làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama, đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022). Dự án gần đây của cô là Kiss of the Spider Woman, ra mắt tháng 10. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty.

Việc những ca sĩ Hollywood hát đám cưới cho các gia đình Ấn Độ giàu có là chuyện phổ biến. Trước nhà Mantena, gia đình tỷ phú Mukesh Ambani nhiều lần gây chú ý khi mời các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn trong lễ cưới của con cái. Năm 2018, Beyoncé được cho nhận cát-xê 4,7 triệu USD cho một buổi diễn tại sự kiện trước đám cưới của con gái nhà Ambani. Một năm sau, họ trả khoảng 1,5 triệu USD để ban nhạc Maroon 5 hát trong hôn lễ của con trai lớn.

Tháng 7/2024, gia tộc Ambani tiếp tục gây chú ý khi mời Rihanna và Justin Bieber hát đám cưới của con trai út. Có thông tin cho rằng họ trả Rihanna bảy triệu USD và 10 triệu USD cho Justin Bieber. Hai tháng trước đó, họ được cho đã chi 5,4 triệu USD để mời Katy Perry hát trong tiệc tiền đám cưới ở Cannes, Pháp.

Phương Thảo (theo Page Six)