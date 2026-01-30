Nghệ sĩ diện áo dài cách tân trên thảm đỏ Mai Vàng

Diễn viên Băng Di chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình - điện ảnh. Năm qua, cô ghi dấu với vai Thương - phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc đạo diễn. Nhân vật từng mắc sai lầm trong tình yêu, dẫn đến mang thai khi chưa kết hôn. Do trầm cảm sau sinh, cô thiếu gắn kết với con, phó thác việc nuôi bé cho mẹ.