Nghệ sĩ diện áo dài cách tân trên thảm đỏ Mai Vàng

Ca sĩ Trang Pháp chọn trang phục hồng pastel đính hoa văn 3D khi dự thảm đỏ ở Nhà hát TP HCM. Cô đoạt giải Ca khúc của năm với Mãi là người Việt Nam.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ phối áo dài họa tiết thêu tay cùng trâm cài đầu. Khi nhận giải Nữ diễn viên sân khấu với vở Một cuộc chiến khác, cô cảm ơn bà "bầu" Hồng Vân và tri ân tình cảm khán giả yêu kịch nói.
Liên Bỉnh Phát (thứ ba từ phải qua) cùng dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai diện áo dài đơn sắc. Anh thắng cúp vàng Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình với vai chính trong phim Quán Kỳ Nam.
Diễn viên vào vai dịch giả Khang, đang thực hiện bản dịch cuốn sách Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ hơn tuổi và dần hình thành mối gắn kết.
Diễn viên Ốc Thanh Vân về nước sau thời gian định cư ở Australia. Cô tiếp tục diễn kịch ở sân khấu Hồng Vân, làm MC cho một số chương trình.
Diễn viên Băng Di chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình - điện ảnh. Năm qua, cô ghi dấu với vai Thương - phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc đạo diễn. Nhân vật từng mắc sai lầm trong tình yêu, dẫn đến mang thai khi chưa kết hôn. Do trầm cảm sau sinh, cô thiếu gắn kết với con, phó thác việc nuôi bé cho mẹ.
Duy Khánh đoạt giải Diễn viên hài với chương trình Gia đình Haha.
Từ phải qua: nghệ sĩ Tự Long, Hạ Anh - nữ chính Mưa đỏ, ca sĩ Trọng Hiếu.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền và dàn diễn viên Mưa đỏ thắng giải Phim điện ảnh của năm. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, lập kỷ lục doanh thu với 700 tỷ đồng.
Tác phẩm Mẹ biển của đạo diễn Phương Điền được vinh danh với giải Phim truyền hình của năm. Kịch bản diễn ra ở một vùng quê, nơi bao đời người dân ít gặp bão. Một lần, bão ập đến, ngôi làng thành nơi hoang tàn, nhiều người thiệt mạng.
Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy chia vui trên sân khấu khi thắng hai hạng mục quan trọng nhất - Nam, nữ ca sĩ của năm.
Mai Vàng là một giải thưởng thường niên tôn vinh những văn nghệ sĩ đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nước, do báo Người lao động tổ chức từ năm 1995 đến nay. Giải bao gồm nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, sân khấu.
Hòa Minzy biểu diễn Bắc Bling (tác giả Tuấn Cry) ở lễ trao giải, tái hiện cảnh mời trầu. Video: Mai Nhật
Mai Nhật
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng