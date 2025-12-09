Phim 'Quán Kỳ Nam' kén khán giả

Phim "Quán Kỳ Nam" thu ba tỷ đồng trong tuần đầu ra rạp, dù nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và một bộ phận khán giả.

Quán Kỳ Nam là phim thứ hai của đạo diễn Leon Lê, kể về Khang (Liên Bỉnh Phát đóng) - người đang dịch Hoàng tử bé - và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến), một phụ nữ trung niên mưu sinh bằng nghề nấu cơm tháng. Những cuộc trò chuyện và gặp gỡ tại khu cư xá tạo nên sợi dây gắn kết giữa họ, dù cả hai vẫn giữ khoảng cách trước những định kiến xã hội.

Trailer 'Quán Kỳ Nam' Trailer "Quán Kỳ Nam", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Đoàn phim cung cấp

Trước khi phát hành trong nước hôm 28/11, dự án công chiếu toàn cầu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) hồi tháng 9, đoạt giải Kau Ka Hōkū cho phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hawai'i (Mỹ) lần 45. Những thành tích này tạo kỳ vọng về sức hút của bộ phim ở thị trường nội địa.

Tuy nhiên, trong tuần đầu ra mắt, phim ghi nhận doanh thu gần ba tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Hôm 5/12, phim đạt hơn 144 triệu đồng, bán 1.417 vé trên tổng số 182 suất chiếu. Còn ngày 7/12, Box Office Vietnam ước tính tác phẩm đạt 153 triệu đồng từ 1.473 lượt vé bán ra, trong 182 suất chiếu. Tại một số cụm rạp lớn như CGV, Lotte và Beta, Quán Kỳ Nam có từ một đến bốn suất mỗi ngày, phần lớn lượt chiếu hiện dành cho hoạt hình Zootopia 2, phim Việt Hoàng tử quỷ và Truy tìm long diên hương.

Ông Nguyễn Khánh Dương - sáng lập Box Office Vietnam - cho biết: "Trừ khi có sự bùng phát thảo luận về phim trên các nền tảng mạng xã hội, tương tự hiệu ứng của Đào, Phở và Piano, còn lại tôi cho rằng phim khó duy trì sức nóng trong thời gian tới".

Trích đoạn 'Quán Kỳ Nam' Trích đoạn "Quán Kỳ Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Giới chuyên môn nhận định một trong những lý do khiến phim khó thu hút là thuộc thể loại kén người xem. Dịch giả Trịnh Lữ nhận xét Quán Kỳ Nam thuộc dòng phim nghệ thuật, chính kịch, có nhịp kể chậm, ít cao trào. Những yếu tố này khó tiếp cận với khán giả, nhất là giới trẻ, vốn quen với dòng phim có tính giải trí cao hơn, như hài hoặc kinh dị.

Cách kể chuyện cũng mang nhịp điệu chậm rãi, hình ảnh gợi nhớ In the Mood for Love của Vương Gia Vệ hay Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng. Ngoài ra, cây bút Panos Kotzathanasis của trang Asian Movie Pulse nhận xét nhịp dựng của phim đôi lúc bị kéo dài không cần thiết. Câu chuyện còn mỏng, chủ yếu được triển khai qua góc nhìn của nhân vật Khang. Khi bám vào một điểm nhìn, một số khía cạnh trở nên hạn chế, như tâm lý của Kỳ Nam trước điều tiếng hay cảm xúc của người phụ nữ góa chồng rung động trước chàng trai trẻ.

Việc phim ra mắt vào thời điểm nhiều tác phẩm cạnh tranh trên thị trường cũng tạo thách thức lớn. Theo đại diện CGV Việt Nam, thị trường cuối năm có nhiều dự án trong nước lẫn quốc tế như Phòng trọ ma bầu, Phiên chợ của quỷ, Zootopia 2, Wicked 2 và Now You See Me 3.

Đại diện một cụm rạp lớn ở TP HCM cho biết việc xếp suất chiếu được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế, doanh thu vé đặt trước là cơ sở để rạp xếp suất chiếu trong tuần đầu. Sau khi phim phát hành, dựa vào sức mua của khán giả, rạp tiếp tục điều chỉnh để phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Trước đó, một số tác phẩm như Bên trong vỏ kén vàng, Cu li không bao giờ khóc, Mưa trên cánh bướm nhận giải thưởng ở các liên hoan phim lớn nhưng khi phát hành trong nước lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả đại chúng.

"Quán Kỳ Nam" sử dụng phim nhựa 35 mm, chất liệu hình ảnh gợi không khí cổ điển. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đồng biên kịch Quán Kỳ Nam - tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc - cho rằng bộ phim mang giá trị kết nối thế hệ, không chỉ dành cho người lớn tuổi mà giúp khán giả trẻ hiểu hơn về thế hệ trước. Để tạo điều kiện cho dòng phim nghệ thuật phát triển, điều đầu tiên là phải mở rộng khả năng tiếp cận. Theo bà, thị trường hiện nay dễ rơi vào tình trạng ưu tiên tuyệt đối cho doanh thu, trong khi những bộ phim cân bằng được giữa tính nghệ thuật và đại chúng, điển hình như Parasite, mới góp phần xây dựng nền tảng khán giả lâu dài.

Chiến dịch truyền thông cũng ảnh hưởng đến mức độ quan tâm. Bà cho rằng các nhà phát hành cần hỗ trợ mạnh hơn trong những ngày đầu ra rạp, giai đoạn then chốt để tạo hiệu ứng truyền miệng cho các phim. Ngoài ra, nền công nghiệp điện ảnh cần sự tham gia của nhà nước, các nhà đầu tư thiên thần (angel investor), những lực lượng có khả năng chấp nhận rủi ro và đầu tư dài hạn cho sáng tạo.

Từ sớm, êkíp Quán Kỳ Nam chủ động mở rộng đối tượng người xem bằng cách tặng vé cho sinh viên tại nhiều trường đại học, mong muốn đưa phim đến gần hơn khán giả trẻ. Bà cho biết đội ngũ sáng tạo tin rằng khán giả, nhất là các gia đình đa thế hệ, cảm nhận chiều sâu cảm xúc mà tác phẩm truyền tải. "Một bộ phim đủ tốt sẽ tự chạm đến những người đồng điệu với nó", bà nói.

Cát Tiên