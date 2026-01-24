Nghệ sĩ biểu diễn chào mừng Đại hội XIV

Đêm nghệ thuật mang tên Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng tối 23/1, tái hiện lịch sử dân tộc, khẳng định niềm tin, khát vọng vươn mình của đất nước. Sự kiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
Chương trình diễn ra trong hai tiếng, quy tụ lực lượng nghệ sĩ và diễn viên hùng hậu. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu với hàng trăm nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và công nghệ biểu diễn, trình chiếu. `
Ca sĩ Đông Hùng và dàn hợp xướng hát Đường lên phía trước (nhạc sĩ Tiến Minh) và Bác đang cùng chúng cháu hành quân (nhạc sĩ Huy Thục). Tiết mục truyền tải tinh thần lạc quan, niềm tin sắt son vào con đường cách mạng của người Việt trong thời chiến.
Không khí hân hoan ngày đất nước thống nhất, cờ hoa rợp trời, được tái hiện xúc cảm trong tiết mục Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà), qua phần trình diễn hào sảng của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm.
Không khí lao động, xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực, ngành nghề được khắc họa sinh động qua các ca khúc Hát về cây lúa hôm nay (nhạc sĩ Hoàng Vân), Những ánh sao đêm (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), và Bến cảng quê hương tôi (nhạc sĩ Thế Song), Một vòng Việt Nam (nhạc sĩ Đông Thiên Đức). Tiết mục phản ánh nhịp sống sôi động, khát vọng dựng xây Tổ quốc thời Đổi mới.
Bằng chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, nghệ sĩ Vũ Thắng Lợi truyền tải vẻ đẹp bình dị mà cao quý của người lao động khắp mọi miền đất nước qua loạt ca khúc.
Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện Hà Nội niềm tin và hy vọng (nhạc sĩ Phan Nhân) với lối hát nhẹ nhàng, sâu lắng.
Từ trái sang: Erik, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, Đức Phúc mang đến không khí hiện đại, giàu năng lượng với ca khúc Việt Nam tinh hoa (nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong).
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh (thứ ba từ trái sang) và nhóm DTAP hát Nhà tôi có treo một lá cờ. Ca khúc nói về tình yêu Tổ quốc từ những điều bình dị. Hình ảnh lá cờ treo trước mỗi mái nhà gợi lên niềm tự hào dân tộc, ý thức cộng đồng và sự gắn kết giữa cá nhân, gia đình với đất nước.
Công nghệ 3D mapping mở ra bức tranh hiện đại, sinh động, phản ánh nền tảng khoa học, công nghệ của đất nước.
Phần trống hội vang lên dồn dập tạo không khí rộn ràng cho chương trình.
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng được lặp lại xuyên suốt đêm nghệ thuật, trở thành điểm nhấn thị giác gắn kết các tiết mục và biểu tượng về tinh thần dân tộc.
Giang Huy - Hà Thu