Chương trình nghệ thuật và pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng

Hà Nội20h tối nay, tại sân vận động Mỹ Đình, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó có màn pháo hoa nghệ thuật.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chương trình gồm ba phần, mở đầu, lễ và phần nghệ thuật. Trong đó phần nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành ba chương xuyên suốt với tên gọi: "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Pháo hoa chào chào mừng Đại hội Đảng Pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng.

Chương một "Tráng ca dưới cờ Đảng" được xây dựng như một hành trình lịch sử, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới độc lập, tự do, hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương hai "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" với thông điệp Tầm nhìn Đổi mới và Kỳ tích Phát triển thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới Kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay. Đặc biệt, thời gian qua, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng đã tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Pháo hoa nghệ thuật trong chương trình chào mừng thành công của Đại hội Đảng tối 23/1. Ảnh: Ngọc Thành.

Ở chương 3 "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" với thông điệp Tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV, các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Một màn đồng diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: BTC

Chương trình quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, nhằm tạo nên những màn trình diễn hùng tráng và trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Trận địa pháo hoa tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình bao gồm 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân là trận địa 4.600 pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Trận địa được thiết kế nhằm tối ưu mọi góc nhìn của khán giả trong và ngoài sân vận động, đảm bảo ngắm pháo hoa từ mọi hướng. Tất cả sẽ tạo nên một đại nhạc hội pháo hoa có quy mô và chất lượng nghệ thuật cao nhất từ trước tới nay.

Pháo hoa mở màn chương trình nghệ thuật tối 23/1 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Ngọc Thành.

Võ Hải