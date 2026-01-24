Nghệ sĩ biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng

Đêm nghệ thuật mang tên Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng tối 23/1, tái hiện lịch sử dân tộc, khẳng định niềm tin, khát vọng vươn mình của đất nước. Sự kiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

Chương trình diễn ra trong hai tiếng, quy tụ lực lượng nghệ sĩ và diễn viên hùng hậu. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu với hàng trăm nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và công nghệ biểu diễn, trình chiếu. `