Nghệ sĩ Ái Như hạnh phúc khi lần đầu đóng chính

Nghệ sĩ Ái Như nói xúc động khi có vai chính điện ảnh đầu tiên ở tuổi 65, sau hơn 10 năm dồn tâm sức cho sân khấu.

Hậu trường Ái Như đóng phim "Phá đám sinh nhật mẹ" Hậu trường Ái Như đóng phim "Phá đám sinh nhật mẹ". Video: Đoàn phim cung cấp

Diễn viên tham gia phim Phá đám sinh nhật mẹ với vai bà Tâm - sống cam chịu, yêu thương, hy sinh lặng thầm cho con. Trước đây, nghệ sĩ từng đóng điện ảnh nhưng chỉ với vai quần chúng. Chị cho biết từ chối nhiều lời mời không vì kén chọn, mà do bận rộn điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh 16 năm qua. Sau khi đơn vị chuyển sang lịch diễn định kỳ theo mùa, Ái Như mới có quãng nghỉ để nhận lời mời của biên kịch Bình Bồng Bột.

Nghệ sĩ cho biết hào hứng nhận vai bởi kịch bản mới mẻ, không đi theo môtíp tình cảm - gia đình thông thường mà giàu tính châm biếm, hài hước. Vai bà Tâm có nhiều góc khuất, đòi hỏi Ái Như tìm tòi cách thể hiện để khác dạng nhân vật chị thường đóng trên sân khấu. "Với tôi, mỗi vai diễn đều là cái duyên. Tôi mong sau 120 phút, khán giả thấy đồng cảm với câu chuyện, nhận ra bản thân từng trải qua hay đã gặp đâu đó", chị nói.

Tạo hình Ái Như trong vai bà Tâm. Ảnh: Thanh Huyền

Nghệ sĩ Ái Như tên đầy đủ là Hồ Thị Ái Như, sinh tại Huế. Là diễn viên gạo cội của sân khấu kịch TP HCM, đến nay, Ái Như đã diễn hàng trăm vai. Chị kết hợp với nghệ sĩ Thành Hội dựng nhiều vở kịch tâm lý xã hội gây được tiếng vang của sân khấu Hoàng Thái Thanh như Nửa đời ngơ ngác, Tục lụy, Bao giờ sông cạn, Bông hồng cài áo, 29 anh về. Các tác phẩm họ diễn mang chất triết lý nhẹ nhàng, nhân văn lẫn hài hước, bám sát hơi thở đời sống. Chị từng nhận được giải Mai Vàng năm 2006, giải Cù nèo vàng năm 2011 cho hạng mục đạo diễn.

Phá đám sinh nhật mẹ thuộc thể loại hài đen (black comedy), được lấy cảm hứng từ đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ (Vũ Trọng Phụng). Phim xoay quanh một gia đình thành thị, áp lực thành công đè nặng lên từng thế hệ. Biến cố diễn ra vào đám tang người mẹ, các thành viên trong nhà bộc lộ những xung đột, mâu thuẫn sau nhiều năm giấu kín. Loạt tình tiết sau đó dấy lên nghi vấn cái chết của người mẹ chỉ là một âm mưu.

Tác phẩm gửi gắm thông điệp: Đừng để lúc bạn thực sự hiểu mẹ mình là khi quá muộn. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn. Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột, biên kịch Mai, Tiệc trăng máu) là giám chế của phim.

Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ" Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ" - ra rạp cuối tháng 10. Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật