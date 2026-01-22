Nghề săn gấu Bắc Cực ở Greenland

Truyền thống săn gấu Bắc Cực của người bản địa Inuit, chủ yếu để lấy thịt và da, đã có lịch sử hàng nghìn năm. Nghề săn gấu phục vụ mục đích thương mại bước vào thời kỳ hoàng kim kể từ khi người châu Âu đặt chân tới Greenland.

Sau khi hòn đảo trở thành lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch vào năm 1979, chính quyền Greenland đã xây dựng cơ chế quản lý hoạt động này. Nghề săn gấu Bắc Cực bắt đầu mai một từ năm 2005, khi chính quyền Greenland áp đặt hạn ngạch săn gấu hàng năm để ngăn chặn suy giảm số lượng cá thể.