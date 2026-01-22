Người Greenland hoài nghi giải pháp của ông Trump về hòn đảo

Người dân Greenland tỏ ra hoài nghi, sau khi Tổng thống Trump thông báo đã giải quyết vấn đề liên quan hòn đảo và xuống thang căng thẳng với châu Âu.

Sau nhiều tuần gây áp lực nhằm giúp Mỹ kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, Tổng thống Donald Trump ngày 21/1 thông báo đã đạt một khuôn khổ thỏa thuận mà ông cảm thấy hài lòng. Nhiều người dân ở Nuuk, thủ phủ Greenland, lập tức tỏ ra hoài nghi với tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng.

"Đơn giản mà nói, ông Trump đang nói dối", kỹ thuật viên Mickel Nielsen, 47 tuổi, trả lời AFP. "Tôi không tin một lời nào ông ấy nói. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi như vậy".

"Tổng thống Trump ấy à? Tôi không tin ông ấy", Anak, 64 tuổi, nói. "Greenland thuộc về người dân Greenland".

Cư dân tên Miki có chung quan điểm. "Ông ấy có thể nói một điều, rồi chỉ hai phút sau lại nói điều hoàn toàn ngược lại", Miki bình luận.

Người dân theo dõi thông tin về Tổng thống Donald Trump tại một quán cafe ở Nuuk, Greenland ngày 21/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho biết kết quả tích cực đạt được khi ông gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. NATO cũng xác nhận ông Rutte có cuộc gặp "rất hiệu quả" với ông Trump.

Hai phía không cung cấp thông tin cụ thể về khuôn khổ và tránh đề cập liệu thỏa thuận này có đồng nghĩa với Mỹ sẽ kiểm soát hòn đảo ở Bắc Cực, điều ông Trump nhiều lần đòi hỏi, hay không.

"NATO hoàn toàn không có quyền thương lượng bất kỳ điều gì về chúng tôi hay Greenland. Không có chuyện quyết định về chúng tôi mà chúng tôi lại không tham gia", Aaja Chenmitz, một trong hai nghị sĩ đại diện cho hòn đảo tại quốc hội Đan Mạch, nói.

"Việc NATO can dự và đòi có tiếng nói đối với Đan Mạch cũng như tài nguyên khoáng sản của Greenland là điều hết sức phi lý", bà Chenmitz tiếp tục.

Vị trí đảo Greenland. Đồ họa: BBC

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump thúc đẩy nỗ lực để Mỹ kiểm soát hòn đảo vì mục đích an ninh quốc gia với thái độ ngày càng quyết liệt, khiến căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu gia tăng. Giới chức Đan Mạch nhiều lần khẳng định Greenland không phải để bán và Mỹ hoàn toàn có thể tăng cường hiện diện quân sự theo hiệp ước hai bên ký năm 1941.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen hồi giữa tháng 1 tuyên bố vùng lãnh thổ tự trị này sẽ chọn tiếp tục thuộc về Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Mỹ. Kết quả thăm dò thực hiện hồi tháng 1/2025 cũng cho thấy 85% người dân Greenland phản đối gia nhập Mỹ, chỉ 6% chọn ngược lại.

Như Tâm (Theo AFP)