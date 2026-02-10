'Nghe nhạc khi lái xe có thể gây hậu quả lớn'

Thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể là nguyên nhân của một số tình huống tai nạn đáng tiếc.

Không ít người cho rằng, bật một bản nhạc yêu thích khi cầm lái giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và khiến chuyến đi bớt mệt mỏi. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi chứng kiến và trải qua những tình huống khiến tôi nhận ra rằng vừa lái xe vừa nghe nhạc, nhất là nghe nhạc không kiểm soát, có thể là một sai lầm lớn, thậm chí nguy hiểm.

Sai lầm đầu tiên nằm ở việc đánh giá thấp sự phân tán chú ý. Lái xe là một hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khi âm nhạc xuất hiện, đặc biệt là nhạc có tiết tấu mạnh, lời ca quen thuộc hoặc cảm xúc cao, não bộ sẽ tự động chia sẻ sự chú ý cho âm nhạc. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong giao thông, chỉ cần chậm một nhịp cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Sai lầm thứ hai là nghe nhạc quá to, che lấp âm thanh cảnh báo từ môi trường. Tiếng còi xe, tiếng phanh gấp, tiếng động cơ bất thường, thậm chí là tiếng gọi cứu giúp của người đi đường, đều có thể bị nhấn chìm bởi âm nhạc. Nhiều người lái xe máy đeo tai nghe, nhiều tài xế ôtô bật nhạc lớn với suy nghĩ rằng xe mình kín, mình an toàn. Nhưng giao thông không vận hành trong không gian tách biệt. Khi tai không còn nghe thấy đường, người lái xe đang tự tước đi một lớp phòng vệ quan trọng.

Sai lầm thứ ba là nghe nhạc theo cảm xúc, để cảm xúc chi phối hành vi lái xe. Âm nhạc có khả năng tác động mạnh mẽ đến tâm trạng. Nhạc sôi động dễ khiến người lái hưng phấn, tăng tốc, lái xe bốc đồng hơn. Nhạc buồn, nhạc gợi nhớ lại ký ức có thể khiến tâm trí trôi đi, mất tập trung, phản xạ chậm.

Sai lầm thứ tư là thao tác chọn nhạc khi đang lái xe. Việc chuyển bài, tìm playlist, chỉnh âm lượng trên màn hình cảm ứng hay điện thoại tưởng như chỉ mất vài giây, nhưng thực chất là những giây phút mắt rời khỏi đường, tay rời khỏi vô-lăng, não bộ rời khỏi giao thông. Trong điều kiện đường đông, tốc độ cao, chỉ một cái liếc mắt xuống màn hình cũng đủ tạo ra khoảng trống nguy hiểm.

Sai lầm thứ năm là chủ quan vì chưa từng gặp tai nạn. Rất nhiều người nói rằng họ đã nghe nhạc khi lái xe suốt nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Chính sự chưa từng này tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Tai nạn giao thông thường xảy ra vào đúng lúc con người chủ quan nhất. Khi mọi thứ đang quen thuộc, trơn tru, chúng ta dễ lơ là cảnh giác, và đó là lúc rủi ro xuất hiện.

Sai lầm thứ sáu là coi việc vừa lái xe vừa nghe nhạc là quyền cá nhân. Không ít người phản ứng khi bị nhắc nhở, cho rằng nghe nhạc là sở thích riêng, không ảnh hưởng đến ai. Nhưng giao thông là môi trường chung, nơi hành vi của một người có thể tác động trực tiếp đến sự an toàn của nhiều người khác.

Sai lầm thứ bảy là đánh đồng nghe nhạc với việc tỉnh táo. Một số tài xế, đặc biệt là tài xế đường dài, cho rằng nghe nhạc giúp họ chống buồn ngủ. Điều này có thể đúng trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, âm nhạc không thể thay thế cho giấc ngủ và sự nghỉ ngơi thực sự.

Sai lầm thứ tám là thiếu quy định và chế tài đủ mạnh. Dù pháp luật đã có những quy định liên quan đến việc sử dụng tai nghe khi lái xe máy, nhưng trong thực tế, việc xử phạt còn chưa triệt để. Điều này khiến thói quen nguy hiểm tiếp tục tồn tại và dần được bình thường hóa trong xã hội.

Bài học lớn nhất tôi rút ra là an toàn giao thông không chấp nhận sự phân tâm. Dù chỉ là một bản nhạc, một giai điệu quen thuộc, nếu nó làm giảm khả năng tập trung thì cũng cần được loại bỏ khi cầm lái. Lái xe không phải lúc để tận hưởng, mà là lúc để tỉnh táo và có trách nhiệm cao nhất.

Bài học thứ hai là phải biết đặt giới hạn cho bản thân. Nếu cần nghe nhạc, hãy chọn âm lượng vừa phải, tránh nhạc có tiết tấu mạnh, tuyệt đối không sử dụng tai nghe và không thao tác chọn nhạc khi xe đang di chuyển. Quan trọng hơn, hãy luôn tự hỏi: nếu có tình huống bất ngờ xảy ra trong vài giây tới, mình có đang đủ tập trung để xử lý hay không?

Bài học thứ ba là thay đổi thói quen không phải vì sợ bị phạt, mà vì trân trọng sự sống. Sự sống của bản thân và của những người cùng tham gia giao thông. Khi hiểu rằng một thói quen tưởng chừng vô hại có thể trở thành nguyên nhân gián tiếp của tai nạn, việc từ bỏ nó không còn là sự hy sinh, mà là lựa chọn đúng đắn.

Độc giả Bảo Ngọc