Ngày thứ 41 chiến sự Ukraine: Tên lửa Nga tập kích loạt mục tiêu

Quân đội Nga tuyên bố khai hỏa nhiều tên lửa có độ chính xác cao vào các mục tiêu ở Ukraine, khi chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ngày 5/4 cho biết quân đội nước này đã phóng tên lửa dẫn đường tầm xa từ biển vào một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm ở miền nam Ukraine, nơi được sử dụng cho lính đánh thuê nước ngoài. Tuy nhiên, phía Nga không nêu thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Ông Konashenkov thêm rằng lực lượng Nga đã phóng nhiều tên lửa chính xác từ trên không nhằm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở 4 địa điểm Kremenets, Cherkasy, Zaporizhzhia và Novomoskovsk của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video khẩu đội tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2 tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, cho biết đơn vị này đã bắn hạ nhiều phi cơ của đối phương, trong đó có những máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Thời gian và địa điểm quay video không được công bố.

Một khu chung cư bị phá hủy tại Borodyanka, Ukraine hôm 5/4. Ảnh: AP.

Loạt cuộc không kích của Nga cho thấy xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù hai bên đã trải qua nhiều vòng đàm phán bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nga tuyên bố rút lực lượng ở miền bắc Ukraine và được cho là đang dồn lực để củng cố mặt trận phía đông và nam nước này.

Serhii Haidai, chủ tịch chính quyền quân sự vùng Lugansk ở miền đông Ukraine, cho biết tình hình khu vực đang rất "khó khăn" khi Nga tiếp tục oanh tạc mục tiêu.

"Các cuộc pháo kích dữ dội, giao tranh trên đường phố vẫn tiếp tục", ông nói. "Cả lực lượng cứu hộ và bác sĩ đều không thể tiếp cận một số thị trấn như Popasna và Rubizhne".

Cư dân ở thị trấn Rubizhne được yêu cầu ở trong nhà hoặc đeo khẩu trang nhúng dung dịch natri sau khi Nga không kích một bể chứa axit nitric, khiến một đám khói độc bao trùm khu vực. Haidai không nói rõ có bao nhiêu axit trong bể chứa, nhưng khẳng định chúng "rất độc".

Tại thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam của Ukraine, thị trưởng Ivan Fedorov cho biết quân đội Nga đã chặn đoàn xe vận chuyển hàng hóa nhân đạo và cản trở sơ tán dân thường.

"Tình hình của các hành lang nhân đạo không được cải thiện", Fedorov nói. "Trong hai tuần qua, chúng tôi chỉ đưa được hai chuyến hàng nhân đạo tới Melitopol".

Tại phía bắc Ukraine, con đường nối giữa thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv đã được mở trở lại, theo giới chức địa phương. Viacheslav Chaus, người đứng đầu chính quyền khu vực Chernihiv, thêm rằng họ sẽ mở thêm một số tuyến đường nữa do mật độ giao thông lớn.

Một video đăng tải hôm 5/4 cho thấy thành phố Borodyanka, thuộc vùng Kiev, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn do giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine kể từ đầu tháng 3, theo CNN.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga nhiều khả năng sẽ tiến hành một đợt tấn công lớn ở khu vực miền đông Ukraine để "chiếm toàn bộ khu vực Donbass".

"Trong những tuần tới, chúng tôi cho rằng Nga sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động ở miền đông và miền nam để cố gắng chiếm toàn bộ Donbass và tạo ra một hành lang trên bộ nối tới bán đảo Crimea", ông Stoltenberg nói.

Sau gần một tháng rưỡi giao tranh, chiến sự ở Ukraine đã khiến ít nhất 1.480 dân thường thiệt mạng và 2.195 người bị thương, theo Rosemary DiCarlo, tổng thư ký các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cảnh báo con số thương vong thực tế có thể cao hơn.

Ít nhất 11,3 triệu người đã phải sơ tán, trong đó có hơn 4,3 triệu người tị nạn đã rời Ukraine đến các nước láng giềng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch, theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR).

Cục diện chiến trường Ukraine sau một tháng giao tranh. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích những hành động của Nga ở Ukraine, đồng thời kêu gọi LHQ trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an và cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev.

"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Nó không có ở Ukraine, dù Hội đồng Bảo an vẫn ở đó. Vậy hòa bình ở đâu? Những đảm bảo mà LHQ cần đảm bảo là gì?", ông nói.

Trong cuộc họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi xung đột Ukraine là một trong những thách thức lớn nhất mà trật tự quốc tế phải đối mặt. "Cuộc chiến ở Ukraine phải dừng lại", ông nói. "Chúng tôi cần các cuộc đàm phán nghiêm túc vì hòa bình, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương LHQ".

