Ngày thứ 173 chiến sự: Ukraine tuyên bố chặn nhiều cuộc tấn công ở Donetsk

Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công ở tỉnh miền đông Donetsk, thêm rằng quân đội Nga đang pháo kích dữ dội và tiến công loạt thị trấn.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 15/8 cáo buộc quân đội Nga đang pháo kích hơn 10 ngôi làng ở mặt trận miền nam, trong đó có một phần tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine cũng khẳng định đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công dữ dội khi Nga cũng đang tìm cách tiến quân đến hàng loạt thị trấn ở tỉnh miền đông Donetsk.

Pháo phản lực BM-21 Ukraine triển khai trên chiến trường hôm 12/8. Ảnh: AFP.

"Đối phương không dám tiến quân bằng đường bộ, mà tập trung bắn phá hậu phương bằng pháo binh và rocket", Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine, cho biết hôm nay và nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang tiếp tục tập kích những tuyến tiếp vận hậu cần của Nga.

"Chúng tôi đã phá hủy hơn 10 kho chứa trong tuần qua, gây thiệt hại nặng đến mức đối phương không thể vận chuyển khí tài hạng nặng. Có trường hợp ban chỉ huy đối phương phải di chuyển sang bờ kia sông Dnieper sau khi cứ điểm của họ bị tấn công", bà nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Giới chức Ukraine và chính quyền thân Nga ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia tiếp tục thông báo về các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở thành phố Enerhodar. Hai bên đổ lỗi cho nhau về hoạt động này, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo thảm họa có thể xảy ra nếu chiến sự tại khu vực này không chấm dứt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo binh sĩ Nga tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia hoặc sử dụng nó làm căn cứ pháo binh sẽ trở thành "mục tiêu đặc biệt".

Yevhen Yevtushenko, lãnh đạo quận Nikopol nằm đối diện thành phố Enerhodar, cáo buộc lực lượng Nga pháo kích khu vực. Trong khi đó, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền thân Moskva, cho biết lựu pháo M777 trong biên chế quân đội Ukraine đã bắn phá 25 đợt trong vòng hai giờ nhằm vào khu dân cư và các vùng đất quanh nhà máy.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thành lập vùng phi quân sự quanh nhà máy Zaporizhzhia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này "sẽ làm mọi thứ cần thiết" để giúp các chuyên gia IAEA đến nhà máy và đưa ra "đánh giá chân thực về hành động phá hoại của phía Ukraine".

Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu Mark Cancian, cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cảnh báo Ukraine có thể hết đạn pháo phản lực HIMARS trong 3-4 tháng tới nếu duy trì tốc độ khai hỏa như hiện nay, nhất là khi Lầu Năm Góc có thể phải cắt giảm lượng đạn viện trợ vì kho dự trữ của quân đội Mỹ đang cạn dần.

Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố sắc lệnh cách chức ba lãnh đạo thuộc Cơ quan An ninh Nội địa (SBU), nhưng không nêu lý do. Theo đó, Cục trưởng SBU tỉnh Kiev Serhiy Zayats và người đồng cấp tại tỉnh Ternopil Yuriy Boreichuk bị cách chức. Cục trưởng SBU tỉnh Lviv Artem Bondarenko được miễn nhiệm và tiếp quản công việc lãnh đạo cơ quan an ninh tỉnh Kiev.

Quốc hội Ukraine hôm 15/8 cũng gia hạn thiết quân luật trên toàn quốc thêm ba tháng. Kiev tuyên bố đang lên kế hoạch mở chiến dịch phản công nhằm giành lại tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, hai khu vực lớn nhất do Nga kiểm soát kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2.

Cục diện chiến trường Ukraine sau gần 6 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận hơn 5.500 người thiệt mạng và gần 7.700 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo gần 10,7 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 4,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 6 tháng xung đột. Cơ quan này ghi nhận gần 6,4 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Vũ Anh (Theo Reuters)