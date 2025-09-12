Ngày tháng cuối đời của tài tử 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa'

Diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung bận rộn những ngày cuối đời, từng hy vọng được nghỉ ngơi mà vẫn không ảnh hưởng công việc.

Vu Mông Lung tử vong ở tuổi 37 do rơi từ tòa nhà cao xuống, hôm 11/9. Cảnh sát loại trừ các nghi vấn hình sự quanh vụ việc. Gia đình, công ty quản lý không nói thêm về nguyên nhân cái chết.

Các tin tức về Vu Mông Lung nhận hàng chục tỷ lượt xem trên Weibo, nhiều khán giả bàng hoàng khi hay tin, vì thời gian qua, trên trang cá nhân hay ở một số sự kiện, Vu Mông Lung thường thể hiện mặt tích cực, không có dấu hiệu bệnh tật, khó khăn.

Vu Mông Lung ghi hình phim hồi tháng 6. Ảnh: Weibo

Lần cuối diễn viên xuất hiện công khai là vào ngày 31/5, anh hát trong chương trình đón Tết Đoan ngọ của đài CCTV. Lúc đó nhiều khán giả nhận xét Vu Mông Lung điển trai, toát vẻ đẹp phương Đông trong thiết kế áp dụng phong cách thêu thời Đường.

Theo Sohu, nửa năm qua, phần lớn thời gian Vu Mông Lung ở phim trường. Cuối tháng 6, anh hoàn tất ghi hình phim cổ trang kỳ ảo Trường dạ hành. Trong năm nay, anh có hai phim ra mắt, gồm Hiệp khách hành bất thông và Lâm giang tiên.

Trên Nandu Entertainment, tài tử từng nói những năm gần đây, mỗi lần gặp người quen, anh thường nghe câu: "Sao cậu ngày càng gầy vậy?". Chiều cao 1,83 m, anh nặng dưới 70 kg. Diễn viên bày tỏ: "Thực lòng, chạy giữa các đoàn phim để ghi hình rất hao tổn sức lực, rất mệt, nên tôi ngày càng gầy. Tôi mong có thêm thời gian nghỉ ngơi mà vẫn không bị lỡ công việc".

Vu Mông Lung thuộc nhóm sao đông fan với hơn 26 triệu người theo dõi trên Weibo. Thi thoảng, anh đăng các bức hình tập gym, ngắm hoa, đi dạo trong đời thường, mỗi bài đăng thường nhận hơn 10.000 bình luận từ khán giả. Trong các bài đăng hai tháng gần nhất, nhiều người nhận xét diễn viên gầy, động viên Vu Mông Lung giữ sức khỏe.

Bức hình đời thường Vu Mông Lung đăng trên trang cá nhân tháng 7. Ảnh: Weibo

Gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, sau đó lấn sân mảng phim ảnh, Vu Mông Lung nỗ lực để chứng minh diễn xuất. Khi quay Hiên viên kiếm: Hán chi vân năm 2016, anh ngã khi đang đu trên dây cáp, tổn thương xương. Nhưng Vu Mông Lung không xin nghỉ, gắng gượng quay tiếp, nhiều cảnh ngồi trên xe lăn ghi hình. Anh không oán trách đoàn phim dù êkíp chưa làm tốt khâu đảm bảo an toàn.

Năm 2018, khi đóng Lưỡng thế hoan, Vu Mông Lung bị đạo cụ đâm vào mắt. Tài tử tự trách không cẩn thận để xảy ra sơ suất. Khi phim phát sóng, nhiều khán giả nhận xét "đôi mắt Vu Mông Lung đờ đờ, vô hồn". Lúc đó, anh không giải thích từng bị thương, chỉ viết trên trang cá nhân: "Đúng là tôi diễn chưa tốt, tôi sẽ nỗ lực hơn".

Anh từng tự nhận có thể kiểm soát tốt tâm lý. Khi gặp khó khăn trong công việc, Vu Mông Lung chán nản và nghi ngờ năng lực của bản thân. "Nhưng trạng thái tiêu cực không đeo bám lâu vì tôi có thể tự bình ổn. Hôm sau, nhìn mặt trời, tôi sẽ cảm thấy chuyện hôm qua chẳng còn to tát nữa", Vu Mông Lung từng nói.

Sau khi tài tử qua đời, nhiều diễn viên đăng bài viết chia buồn, nhớ những kỷ niệm về bạn diễn. Trong mắt các đồng nghiệp, Vu Mông Lung tốt bụng, dịu dàng. Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ: "Trong ký ức của em, anh luôn là Bạch Chân chân thành, dịu dàng. Khi gặp lại anh ở show truyền hình, anh vẫn là chàng trai tốt bụng và hiền như thế. Anh an nghỉ nhé, em sẽ nhớ anh". Họ từng đóng chung Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Vu Mông Lung vào vai Bạch Chân.

Vu Mông Lung trong 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa' Vu Mông Lung trong "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Video: Bilibili

Dương Mịch, nữ chính của tác phẩm, gọi Vu Mông Lung theo cách xưng hô trong phim: "Tứ ca, mong anh bình yên ở thế giới khác".

Trương Thiên Ái, hợp tác Vu Mông Lung trong Thái tử phi thăng chức ký, nhớ lại kỷ niệm mùa hè năm 2015. Lần đầu gặp mặt, tài tử tặng cô một ly nước trái cây, nụ cười hiền lành. Trương Thiên Ái viết: "Em không thể tin được hôm nay em phải nói tạm biệt anh, em không thể làm được".

Vu Mông Lung sinh năm 1988 ở Tân Cương, theo đuổi đam mê nghệ thuật từ bé. Năm 2007, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc do Dongfang TV tổ chức, lọt vào top 16. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Vu Mông Lung, khi bài hát Về nhà ăn Tết của anh gây sốt, được nhiều người trẻ hưởng ứng vì phù hợp không khí cuối năm âm lịch.

Cùng năm, phim Thái tử phi thăng chức ký mà anh tham gia gây sốt tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Tài tử còn lưu dấu ấn qua Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Vĩnh dạ tinh hà. Vu Mông Lung liên quan hai công ty, trong đó một công ty hủy đăng ký kinh doanh năm 2024, công ty còn lại ngừng hoạt động tháng 7 năm nay.

MV của Vu Mông Lung MV "Nguyệt mông lung điểu mông lung". Video: Alan Yu VNFC

Theo Yangcheng Evening News, mẹ của diễn viên say mê truyện Quỳnh Dao, đặt tên con dựa theo phim Nguyệt mông lung điểu mông lung, chuyển thể truyện của cố nhà văn. Diễn viên từng thực hiện MV cùng tên để tặng mẹ, tặng bản thân. Nhiều khán giả nhận xét ca từ, giai điệu bài hát nhẹ nhàng như bài hát ru, gần với hình tượng Vu Mông Lung trên màn ảnh, ngoài đời. Bài hát có các câu:

"Trăng mông lung, chim mông lung

Đom đóm lấp lánh màn đêm

Núi mông lung, cây mông lung

Tiếng côn trùng rả rích mùa thu

Hoa mông lung, đêm mông lung

Ánh đèn mông lung, người mông lung

Nguyện cùng đi vào giấc mơ".

