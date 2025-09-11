Diễn viên 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa' tử vong ở tuổi 37

Diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung, đóng "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", tử vong do rơi từ tòa nhà cao xuống.

Theo Sohu, trong cáo phó, đại diện công ty quản lý cho biết tài tử mất ngày 11/9 tại Bắc Kinh. Cảnh sát loại bỏ nghi vấn hình sự liên quan vụ việc.

Theo Sanxiang News, tối 10/9, diễn viên cùng bạn bè ăn uống tại nhà người quen ở Bắc Kinh. Rạng sáng, anh khóa trái cửa nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Khoảng 6h ngày 11/9, mọi người rời khỏi căn hộ, không thấy Vu Mông Lung trong phòng. Một người bạn phát hiện thi thể diễn viên dưới đất.

Vu Mông Lung có hơn 26 triệu fan trên Weibo, trạng thái gần nhất anh đăng trên trang cá nhân vào ngày 29/8, lúc đó anh chia sẻ các bức ảnh ngắm hoa lá, sông nước khi đi dạo, bài đăng nhận hơn 17.000 bình luận.

Diễn viên Vu Mông Lung. Ảnh: Sina

Vu Mông Lung sinh năm 1988 ở Tân Cương, theo đuổi đam mê nghệ thuật từ bé. Năm 2007, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc do Dongfang TV tổ chức, lọt vào top 16. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Vu Mông Lung, khi bài hát Về nhà ăn Tết của anh gây sốt, được nhiều người trẻ hưởng ứng vì phù hợp không khí cuối năm âm lịch.

Cùng năm, phim Thái tử phi thăng chức ký mà anh tham gia gây sốt tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.

Vu Mông Lung trong 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa' Vu Mông Lung trong "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Video: Bilibili

Năm 2016, Vu Mông Lung nhận cảm tình của nhiều khán giả khi đóng Bạch Chân trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, hợp tác Dương Mịch, Triệu Hựu Đình. Những năm cuối đời, anh tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Lưỡng thế hoan, Vĩnh dạ tinh hà, Hiệp khách hành bất thông, Lâm giang tiên. Anh có ba tác phẩm quay xong, trong đó phim Phong khởi đại mạc được cơ quan kiểm duyệt cấp phép phát sóng hồi tháng 8, đoàn phim chưa công bố dịp ra mắt.

Vu Mông Lung liên quan hai công ty, trong đó một công ty hủy đăng ký kinh doanh năm 2024, công ty còn lại ngừng hoạt động tháng 7 năm nay.

Như Anh (theo Sina, Sanxiang News)