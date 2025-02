Ngày tái xuất đầy sóng gió của Neymar

Kể từ World Cup 2022, Neymar chấn thương liên miên và chỉ chơi 20 trận, trong đó có 11 trận trọn vẹn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ác mộng đến với Neymar từ đầu 2023. Theo đó, anh phải nghỉ 131 ngày do chấn thương mắt cá chân, 30 ngày do vấn đề về cơ và 369 ngày do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Khi trở lại đầu tháng 11, Neymar tiếp tục chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết năm.