Bố Neymar: 'Con trai tôi như một món quà miễn phí'

Arab SaudiTheo Neymar Santos, con trai ông sẽ là một món hời cho các CLB khác, nếu rời Al Hilal theo diện cầu thủ tự do trong năm 2025.

Hợp đồng giữa Neymar và Al Hilal chỉ còn hạn đến hết tháng 6/2025. Hai bên chưa đàm phán gia hạn, sau khi tiền đạo 32 tuổi chỉ chơi bảy trận trong hơn một năm do chấn thương. Nếu không có gì thay đổi, ngôi sao đang nhận mức lương 110 triệu USD mỗi năm sẽ ra đi vào hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra và Neymar thực sự sẽ cảm thấy thế nào. Nó sẽ được tự do quyết định", ông Santos nói trên podcast Roundcast hôm 24/11. "Chúng tôi chưa bao giờ được tự do quyết định mình sẽ đi đâu, và việc có một cầu thủ 32 tuổi tự do trong tay là một món quà".

Neymar chấn thương trong trận Al Hilal gặp Esteghlal hôm 4/11. Ảnh: Al Hilal

Santos cũng cho biết chưa bao giờ lập kế hoạch chuyển nhượng cho con trai, trừ vụ gia nhập Barca năm 2013.

Hồi đầu tháng 11, báo chí Brazil đồn Neymar sẽ trở lại quê nhà để chơi cho Santos, Palmeiras, hoặc Botafogo. Nhưng ông Santos khẳng định không biết gì về các tin đồn.

Neymar phải nghỉ thi đấu từ tháng 10/2023, do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Trước đó, cựu sao Barca và PSG chưa bao giờ xa sân cỏ lâu như vậy. Sau khi trở lại đầu tháng 10/2024, Neymar tiếp tục chấn thương cơ đùi, rồi phải nghỉ hết năm.

Về khả năng con trai trở lại đỉnh cao, Santos rất lạc quan. Ông cho rằng con trai luôn trở lại tốt hơn trước và sẽ không có gì khác biệt.

Tháng 6/2025 - tháng cuối hợp đồng của Neymar, Al Hilal sẽ tham dự FIFA Club World Cup với tư cách một trong bốn nhà vô địch AFC Champions League gần nhất. Theo Santos, con trai sẽ lấy lại phong độ tốt để giúp CLB.

"Họ có một trong những ngôi sao lớn nhất có thể để cạnh tranh ở giải đấu này. Đó là lý do họ không từ bỏ năm thứ hai trong hợp đồng", ông Santos nói thêm.

Neymar từng ghi 136 bàn cho Santos, 105 bàn cho Barca, 118 bàn cho PSG và kỷ lục 79 bàn cho tuyển Brazil. Nhưng sau khi ký hợp đồng với Al Hilal hồi tháng 7/2023, tiền đạo 32 tuổi mới chơi bảy trận và ghi một bàn. Al Hilal phải trả 98 triệu USD phí chuyển nhượng cho PSG và mức lương 110 triệu USD mỗi năm, hai con số kỷ lục trong lịch sử CLB.

Thanh Quý (theo Marca)