Ngày nào tôi cũng vào xem Facebook em dù đã bị hủy kết bạn

Tôi là tác giả bài: "Em từ chối lời tỏ tình khi biết hai năm nữa tôi mới mua nhà". Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã góp ý, động viên và chia sẻ chân thành. Tôi đã dành thời gian đọc hết từng bình luận, suy nghĩ về những điều mọi người góp ý nhưng vẫn nhớ em đến quay cuồng. Vậy là hơn một tháng kể từ ngày em hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội.

Hàng ngày, vẫn như thói quen, tôi vào xem những tấm chụp chung với em, xem trang cá nhân, nhưng vì không còn là bạn bè nên tôi không thể xem được story hay những gì em để chế độ bạn bè (em hủy kết bạn với cả bạn tôi, bạn tôi là nam, học chung đại học với tôi, cùng quê với em và cả hai có biết nhau từ ngày chụp ảnh). Tuy nhiên, facebook tôi và em vẫn có một bạn chung là đứa em học khóa dưới của tôi.

Sau khi bạn bè tôi biết chuyện, chúng tôi tâm sự nhiều, tôi nhận được nhiều lời góp ý, chia sẻ. Tôi cũng hiểu và muốn nghĩ thoáng cho đỡ mệt mỏi nhưng chỉ được lúc đó, đêm về lại nhớ đến em, không thể thoát ra được. Tôi tập trung công việc, đi chơi thể thao... nhưng không vơi đi nỗi nhớ em. Có lúc tôi định kết bạn lại, nhắn tin lại với em nhưng không làm được. Hôm trước em có đăng story việc chăm sóc da, tôi nhìn thấy mấy hộp mỹ phẩm đã mua tặng, em dùng chắc cũng gần hết. Tôi chỉ ước mình và em chưa từng có chuyện gì, tôi vẫn được chăm sóc, quan tâm em như mọi khi.

Thời gian qua tuy tôi không tập trung vào công việc nhưng mấy kênh đầu tư cũng khá thuận lợi, tôi có thêm tích lũy, dự định kinh doanh vào năm sau. Tôi không thể tìm được ai xinh và đáng yêu như em, đối với tôi thì em là duy nhất, không ai thay thế được.

Giờ tôi đứng giữa hai luồng suy nghĩ, một mặt bạn thân bảo nếu có đủ quyết tâm thì theo đuổi đến cùng, chứng minh bằng hành động như lời em nói để em thấy an toàn, yên tâm cho tương lai. Bạn bảo nếu theo cách này chắc chắn tôi sẽ mệt mỏi, phải gồng mình, với suy nghĩ của em thì chưa chắc tôi đã được trân trọng. Bạn rất lo tôi sẽ khổ sau này vì cuộc sống còn rất dài và phức tạp. Cách khác là quên hẳn em, làm mọi thứ để bận rộn và không nghĩ về em nữa. Thực sự cách này quá khó đối với tôi, tôi vẫn còn nhiều cảm xúc dành cho em, không biết phải làm sao, mong mọi người chia sẻ.

